Chevrolet anunció la llegada de All New Tracker 2021 con un renovado diseño para transformar el segmento de las SUV compactas, ofreciendo una serie de elementos innovadores que contribuyen a una mejor performance, tecnología y seguridad para sus ocupantes.

Desde su llegada a nuestro país en 2013, este modelo se ha caracterizado por entregar una serie de elementos muy valorados por los clientes, y ahora se suman importantes cambios al incorporar un gran equipamiento de serie y elementos innovadores que la hacen única. Es así que incorpora un motor 1.2L Turbo de 130 HP que entrega un torque máximo de 190 Nm a las 2.000 RPM, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o bien, a una caja automática de 6 velocidades.

En cuanto a sus dimensiones, destaca por entregar un mayor espacio de habitáculo al incrementar sus dimensiones de largo (+12mm), ancho (15mm) y distancia entre ejes (+15mm), mientras que se redujo la altura para poder entregar proporciones más equilibradas. Así mismo, una de las grandes distinciones es este modelo es su aumento en el espacio de maletero, el cual crece un 30% y es capaz de entregar 393 litros con un doble fondo ajustable en profundidad.

Su aspecto exterior destaca por un nuevo diseño de luces con faros tipo proyector LED en la parte frontal, luces de conducción diurna (DRL) LED en conjunto óptico y luces de posicionamiento LED en parte baja con señalizador incorporado. De igual modo, posee un toque robusto al incorporar un capot con líneas aerodinámicas que están diseñadas para absorber de mejor manera el impacto en caso de colisión.

Su estructura más rígida y resistente, con un alto porcentaje de acero, entrega mayor seguridad para proteger la vida de las personas. En todas sus versiones incluye seis airbags, cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores, control electrónico de estabilidad y tracción, asistencia de partida en pendiente, además de innovadores elementos de seguridad avanzada en versión Premier.

A nuestro país, este modelo llega en cuatro versiones, LS MT, LTZ MT, LTZ AT y Premier AT, disponible en los siguientes colores: blanco, plata, gris, burdeo metálico, azul oscuro metálico y Negro. Los valores van desde $10.990.000 para la versión LS, $12.190.000 para la versión LTZ MT, $13.190.000 para la variante LTZ AT y $15.190.000 para la versión Premier AT a través de Financiamiento ChevyPlan.