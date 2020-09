Ricardo Obando.

Los problemas para armar el equipo titular, al parecer son pan de cada día en el Monasterio Celeste. Las bajas por lesiones, han mermado el armado del bloque en retaguardia en varios de los partidos, especialmente en la vuelta después de la detención por la pandemia.

Para este jueves, contra la Universidad de Concepción, las ausencias siguen penando. Uno de los jugadores que venían actuando con regularidad, Moisés González, no estará tras ser expulsado en el último partido. Sumar a Matías Cahais aún en recuperación y un par más que podrían estar a disposición una vez confirmado el parte médico. Además, Paulo Magalhaes no estaría aún en condiciones, mismo caso de Alejandro Márquez.

Eso sí, Graff recuperará a dos elementos. ¿Serán citados para el encuentro? Eso se conocerá en las próximas horas.

Según el DT, “Albert está con entrenando con todos, con normalidad. Fracchia ha vuelto a entrenar con normalidad”, dijo. Es más, apuntó que “una vez más seguimos con esos cambios”, y que con lesiones y suspensiones, “siempre hemos ido tocando, acomodando y acondicionando en relación a lo que tenemos y las necesidades que teníamos en ese momento”.

Junto con ello, sentenció que “mermas físicas, futbolísticas, sanciones” penan, y que “una vez más, seguimos con esos cambios”.

Sobre el duelo en sí, y con el conocimiento que tiene del ambiente penquista (estuvo un par de temporadas allí), agregó que “vemos hoy un equipo con competitivo. Con todo respeto lo digo, es muy uruguayo, muy corredor, todos juegan, todos meten”.

Ahora bien, recalcó que para este jueves “a los jugadores los veo muy comprometidos, como los he visto siempre” y que “vamos con autoridad y decisión a buscar los tres puntos”.

EL JUGAR COMO VISITA

Jugar como visitante, aparentemente, le ha acomodado a O’Higgins en esta vuelta del fútbol. ¿El motivo? Graff no lo sabe, pero cree entenderlo. “No desde la intensión. Nosotros siempre salimos a buscar los partidos de la misma manera, creo que lo que puede llegar a cambiar es la predisposición del rival”, expresó, pero que la causa se debería que “posiblemente el rival se abra más, se siente cómodo en su casa y tal vez a nosotros se nos ha simplificado. Así y todo, en muchos partidos de local merecíamos un poco más, porque la desgracia de convertirnos un gol en contra y no convertir un penal, solo nos pasa a nosotros”.

El director técnico del “Capo de Provincia” manifestó también que “hoy tenemos la posibilidad real y matemática de salir de la posición en que estamos”, considerando que aún restan 23 partidos por disputar. Es por eso que, dijo “a muerte vamos a tratar de salir de esta situación”.

Finalmente, respecto a quién tiene que llevar la batuta en este lance, comentó que “sin lugar a dudas la responsabilidad es nuestra, por lo grande que esta institución tenemos que salir a ganar en todos los campos de juego, y porque tenemos la necesidad de salir a buscar los tres puntos”.

Sigue trabajando y buscando resultados

Una duda rondaba en el ambiente celeste, considerando que los resultados no han sido buenos. Ante la pregunta de si la directiva le ha planteado la opción de salida en caso de que vuelvan a caer, manifestó que aquello no ha ocurrido, puesto que “estamos en contacto constante con los directivos. La verdad nosotros no hablamos de continuidad o no continuidad. Hablamos del día a día, del trabajo, de lo que vamos consiguiendo y lo que vamos haciendo” y que “es lógico estar en contacto con ello, hacia donde apuntamos y en eso se basan nuestras conversaciones”.

Para cerrar, comentó que de un tiempo a esta parte, “vemos que hay un montón de mejoras, pero que en los números no se refleja, es llamativo”.

También sostuvo que si los malos resultados se mantienen, “sé que en algún momento, si no se consiguen las cosas, se termina rompiendo en algún lado y siempre es el entrenador. Me parece lo más lógico porque uno no puede echar 22, 25 o 30 jugadores. Siempre hay un fusible y siempre es el técnico”.