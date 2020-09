Carabineros destaca un comportamiento ejemplar por parte de la ciudadanía durante las celebraciones. “Los requinoanos festejaron en casa, acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, policiales y municipales. Si bien hubo hechos aislados, podemos asegurar que fueron unas fiestas bastante tranquilas en la comuna”, señala el capitán, Francisco Leiva.

Los índices delictuales y las infracciones cursadas estuvieron por debajo de lo que se esperaba por parte de las autoridades locales. “La influencia de las campañas preventivas realizadas por Carabineros y la I. Municipalidad de Requínoa parecen haber tenido efectos positivos en la toma de conciencia de la gente. A diferencia de años anteriores todo estuvo tranquilo, pese a la incertidumbre que nos generaba la reacción de la comunidad ante las restricciones de desplazamiento y reunión”, agrega el jefe de la Subcomisaría local.

En cuento a las cifras, la mayor cantidad de detenidos guarda relación con quienes no respetaron el horario del toque de queda (13 personas), otras 7 por desacato u órdenes judiciales pendientes y una por conducción en estado de ebriedad.

Durante estos cuatro días de Fiestas Patrias se realizaron cerca de 650 controles de tránsito e identidad y se incrementó la fiscalización en zonas georreferenciadas como puntos donde se cometen mayor cantidad de delitos (El Abra, El Esfuerzo, entre otras). Por otra parte, la buena retroalimentación entre Carabineros y la ciudadanía ha contribuido a reducir los índices delictuales, también la coordinación con la Fiscalía de Rengo ha permitido mejorar el trabajo y detener a personas que han sido sorprendidas cometiendo algún ilícito.

En cuanto a las denuncias ciudadanas durante el fin de semana, el capitán Francisco Leiva comenta que “la mayor cantidad de llamados fueron por ruidos molestos, hay una normativa legal que nos faculta a cursar infracciones y así lo hicimos, donde no abrieron la puerta dejamos el parte y/o la citación correspondiente, habíamos anunciado que no seríamos transigentes en este tema, si bien no son delitos como tal, si son temas que debemos atender ya que interfieren en la calidad de vida de las personas”.

Finalmente, se informó que no se registraron accidentes de tránsito durante las celebraciones y se destacan los controles automovilísticos realizados en las principales vías de la comuna como son los accesos por la Ruta 5 Sur, la conurbación que une a Requínoa con la localidad de Los Lirios y el tramo de Avenida El Abra.