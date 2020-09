El viernes pasado, San Fernando retrocedió desde la etapa 3 de Preparación a la etapa 2 de Transición con cuarentena los fines de semana y festivos en el Plan Paso a Paso, una experiencia que el alcalde de la comuna colchaguina tildó de “positiva” respecto al comportamiento de los habitantes de la ciudad.

“Hubo 55 personas detenidas considerando la cantidad de gente que tenemos y que fue fiestas patrias, creo que este fin de semana que va a ser más normal y vamos a hacer una evaluación; hasta el momento la comunidad ha respondido positivamente y esperemos que se mantenga para evitar una cuarentena y volver a la fase 3”, argumentó el jefe comunal de San Fernando, Luis Berwat.

Respecto a la medida que adoptó el gobierno de aplicar cuarentena solo fines de semana, el edil colchagüino sostuvo “creo que es una medida acertada, es un llamado de atención a los ciudadanos, a cada uno de nosotros que somos parte de esta comuna para poder tomar conciencia de manera preventiva, o nos comportamos de mejor forma y volvemos a la normalidad de la fase 3, o en caso contrario las restricciones van a ser aún más permanentes y mayores entraríamos a cuarentena que yo creo que nadie quiere, pero si los casos de contagio siguen al alza como estuvimos hace dos semanas, lo más probable es que tengamos cuarentena”, subrayó Berwat.

El jefe comunal de San Fernando informó que solicitará cordones y residencias sanitarias para la comuna “tengo reunión con el subsecretario de redes asistencial para plantear que es necesario para que San Fernando no llegue a cuarentena total, los cordones sanitarios y una residencia sanitaria, esos son temas muy importantes, porque al aumentar los casos sobre todo en barrios donde hay hacinamiento, qué posibilidad tiene un vecino de poder hacer una cuarentena efectiva y no contagiar al resto del grupo familiar y no ir a Rancagua o a Machalí a hacer cuarentena”.