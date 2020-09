La seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro informó que 4.030 viviendas de la Región de OHiggins, pertenecientes a las comunas de Rancagua y San Fernando serán parte de la muestra de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2020, que comenzó a aplicarse en el territorio nacional a partir de este lunes 21 de septiembre, y que dada la crisis sanitaria, estará divida en tres fases: pre contacto, levantamiento en terreno, recuperación.

“Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia es fundamental llevar a cabo esta Encuesta, que es muy importante en nuestro país ya que entrega valiosa información sobre nuestra realidad, nos permite identificar las poblaciones y territorios que tienen mayores carencias o vulnerabilidades para generar políticas públicas que permita avanzar y mejorar la calidad de vida sobre todo de los grupos más vulnerables, más aún en pandemia que los ha golpeado fuertemente”, expresó la seremi.

A lo largo del país se busca encuestar 61.818 hogares, que representan al total de viviendas particulares a nivel nacional. De ellas, aproximadamente son 82% pertenecientes a zonas urbanas y 18% a zonas rurales. El proceso será llevado a cabo entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, estos últimos contratarán a las personas, y portarán una credencial con su nombre y Rut que el encuestado puede validar en www.casen2020.cl, como en www.casenpandemia2020.cl en el banner “verificación encuestadores”.

En este sentido, la seremi Mónica Toro hizo un llamado a “todos aquellos hogares que están definidos por el Instituto Nacional de Estadística, INE, como la muestra, a que abran sus puertas a los encuestadores y participen del proceso, ya que en esta fase número 1 de la Encuesta Casen, se han tomado todas las medidas de seguridad para resguardar la salud tanto de los encuestados, como de los encuestadores, como que estos últimos se trasladen en vehículos privados, con un conductor, y no más de dos personas. No es necesario que el encuestador ingrese a la vivienda y en esta fase presencial el encuestaje no debería durar más de 5 minutos”.

Encuesta Casen

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, es la encuesta más importante de nuestro país, y se realiza para conocer la situación de los hogares y de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La encuesta Casen permite avanzar y definir las políticas públicas que tienen relación a con los aspectos demográficos, educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos de las familias. En particular, la encuesta arroja datos relacionados a la magnitud de la pobreza y la distribución del ingreso del país; además permite identificar carencias y demandas de la población en las áreas señaladas, y evaluar las distintas brechas que separan los segmentos sociales y territoriales. Los resultados tienen representatividad tanto a nivel regional, como nacional.

Esta encuesta se lleva a cabo en el país cada dos o tres años, por tanto, la última versión correspondía realizarla en el año 2019. Para ese año la programación del trabajo de campo comenzaba el 31 de octubre y se prolongaría por tres meses, sin embargo, el 12 de noviembre, y tras una exhaustiva evaluación en conjunto con el Panel de Expertos Casen, se determinó posponer la toma de la muestra de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, para el período de noviembre de 2020 y enero de 2021.

“Los primeros resultados de esta encuesta se darán a conocer a mediados del próximo año, los que nos permitirán tener un diagnóstico de la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social”, concluyó Mónica Toro.

Fases de la encuesta

Pre contacto: A partir del lunes 21 de septiembre

Comenzó a las 9:00 am y tendrá una duración de 5 minutos promedio, se preguntará al encuestado número de teléfono para contactarlo posteriormente. Este proceso contará con todos los protocolos sanitarios para resguardar a quienes participen del proceso. El encuestador no deberá ingresar al domicilio, debiendo mantener al menos un metro de distancia de la puerta del hogar.

Aplicación telefónica de la encuesta: Entre el 31 de octubre y el 31 de enero 2021

En esta parte del proceso se realizará un cuestionario reducido, con una duración máxima de 30 minutos promedio a través de contacto telefónico. El objetivo es medir la pobreza por ingresos, consultar por malnutrición, ocupación y hacinamiento, entre otros.

Recuperación de muestra presencial: Enero 2021

Esta fase considera la aplicación de cuestionario presencial en los casos que algún grupo específico de la población no haya sido posible contactar de manera telefónica. Esto dependerá además de las restricciones sanitarias que existan en cada territorio en ese momento. Se definirá en diciembre de 2020.