Ricardo Obando.

Si de finales se trata, el recuerdo de aquel partido que privó a O’Higgins de su segundo título en Primera División sigue presente en el ambiente, más cuando el cruce es justamente con el equipo que aquella tarde lo venció en un estadio El Teniente colmado hasta las banderas.

Universidad de Concepción, la denominada “Bestia Negra” de los rancagüinos, será el examinador para el equipo de Patricio Graff.

La tarde de este miércoles, en la cancha del Ester Roa Rebolledo, el “Capo de Provincia” tendrá una prueba de fuego para buscar salir de las últimas posiciones de la tabla. El rival, que está aún más comprometido en la lucha por no descender, está con la confianza a tope luego de encontrar dos victorias consecutivas que le han permitido afirmar sus convicciones. Caso contrario al de O’Higgins, que pese a mostrar una notable mejoría en el juego, no logra abrochar los partidos ni cerrarlos cuando puede hacerlo. Eso le pasó en la última fecha en Rancagua, tierra donde este año le ha costado en demasía, no así fuera de la ciudad histórica, donde ha conseguido la mayoría de los puntos que tiene. Y es ahí donde quieren apelar su discurso, a mantener un adecuado rendimiento como visita, que les hizo sumar cuatro de los últimos seis puntos que jugó en esas condición.

“Nosotros siempre salimos a buscar los partidos de la misma manera, creo que lo que puede llegar a cambiar es la predisposición del rival”, expresó Patricio Graff sobre el jugar como visita, pero apuntó a que la causa de conseguir mejores resultados fuera de Rancagua, se debería a que “posiblemente el rival se abra más, se siente cómodo en su casa y tal vez a nosotros se nos ha simplificado. Así y todo, en muchos partidos de local merecíamos un poco más”.

Ahora bien, sobre el partido, el defensor Brian Torrealba manifestó que “la Universidad de Concepción es un rival directo, si ganamos lo alcanzamos en la tabla. Entonces, es un partido demasiado importante, es una de las finales que nos quedan por jugar”.

Es más, el mismo DT calificó a los penquistas como un elenco muy complejo, puesto que “vemos hoy un equipo con competitivo. Con todo respeto lo digo, es muy uruguayo, muy corredor, todos juegan, todos meten”.

En coincidencia, Torrealba sostuvo que el elenco universitario “es un equipo muy uruguayo, nos mostró como metían, como iban hacia adelante. Creo que eso nos ayudará mucho, porque dejan mucho espacio atrás, y creo que con la velocidad de los jugadores que tenemos, los debemos aprovechar”.

RECUPERA DEFENSAS

Hasta el martes había muchas dudas respecto al armado de la defensa, pues lesiones y suspensiones estaban complicando el panorama.

Tras la entrega, este miércoles, del parte médico, quedó claro que son varias las altas y son cuatro los defensores que se suman como opción de alinear. Matías Cahais se recuperó de un esguince grado 2, Albert Acevedo también quedó a disposición (pero no fue citado), lo mismo para Paulo Magalhaes y Matías Fracchia.

Estos elementos, podrán suplir las ausencias de los hermanos González. Diego, sufrió un desgarro un desgarro en el recto femoral derecho (en las prácticas) y queda fuera. En tanto, Moisés, tiene que cumplir el partido de suspensión tras ser expulsado en el partido anterior. Es más, se informó que el canterano Hugo Herrera se perderá el resto de la temporada tras sufrir el corte del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, estando hoy a la espera de la operación respectiva.

PROBABLES ALINEACIONES

Lo citado anteriormente implica que Graff podría contar con mucha experiencia en la zaga. De ser así, podría iniciar con Augusto Batalla en portería; Paulo Magalhaes, Brian Torrealba, Matías Cahais y Roberto Cereceda en defensa; Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete y Ramón Fernández en el medio campo; José Luis Muñoz, Facundo Castro y Roberto Gutiérrez en punta.

Mientras que, el conjunto dueño de casa, repetiría la formación con la que derrotó a La Serena. Así, los dirigidos por el uruguayo Eduardo Acevedo comenzaría con: Guillermo Reyes; Simón Ramírez, Nicolás Correa, Eric Godoy, Leandro Díaz; Alejandro Camargo, Andrés Robles, Bryan Carvallo; Maximiliano Quinteros, Cecilio Waterman.

LAS BAJAS

Los problemas que tenía O’Higgins para conformar su defensa, y pese a ausencias para este partido, al parecer se solucionaron. Matías Cahais, Paulo Magalhaes y Matías Fracchia se recuperaron y podrían ser alternativa. Albert Acevedo, en tanto, estaba en condiciones, pero no viajó. Las bajas por lesión son: Alejandro Márquez, Diego González Torres, Antonio Díaz y Hugo Herrera.