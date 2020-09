No queremos volver a cuarentena, no es una situación que deseemos ni menos pensamos que sea bueno considerando los nefastos efectos económicos y sociales que esta medida extrema trae consigo. Nosotros también somos una pyme y como todos los emprendedores de nuestro país sufrimos enormemente ante esta situación, pero lamentablemente los números parecen indicar otra cosa.

Se ha culpado a la gente que se aglomera en el centro de Rancagua por esta situación, pero si bien es cierto que hubo quienes irresponsablemente salieron sin necesidad y se expusieron más allá de lo razonable también es cierto que así es el centro de nuestra ciudad. La gran mayoría de los bancos y otros tramites deben hacerse en el centro, y las esperas que antiguamente se realizaban adentro de los edificios hoy se hacen en el espacio público. Por eso se ve siempre tanta gente en el paseo Independencia.

Pero también es cierto que ha faltado mayor liderazgo en conducir y explicar la situación, no se entiende que se realicen conferencias de prensa donde la autoridad no conoce los datos de la capital regional, no puede ser que el propio seremi de Salud(S) diga no saber cual es la positividad de Rancagua, siendo que la vuelta o no a cuarentena de la capital regional y San Fernando han estado en medio del debate.

Las autoridades regionales deben guiar el proceso, tomar decisiones a nivel local y no solo transmitir datos a Santiago para que otros que no están en el territorio tomen las decisiones. Mucho hemos reclamado en torno a las vocerías locales, en general solo se leen una serie de datos, nos marean con números y cifras, pero poco se dice que significan estos números ni menos se explica la situación y menos aún se informan determinaciones para enfrentar las particulares necesidades de cada localidad, donde, además -tal como vimos ayer- cuando se hacen preguntas de datos básicos, que no están en el libreto, no se poseen. Para esto mejor no hacer vocerías y continuar solo con el envió de los datos a diario.

Luis Fernando González Vallejos.

Sub Director