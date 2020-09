El miércoles recién pasado el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, en compañía del Seremi del Deporte, Diego Ramírez, reabrió, bajo estrictas medidas de seguridad, el estadio municipal Miguel Riffo León, emplazado en calle Salvador Gutiérrez.

Durante la jornada, ambas autoridades analizaron, inspeccionaron y coordinaron los procesos para dar fiel cumplimiento a las normas sanitarias que establece el Ministerio de Salud y que permiten el regreso paulatino del deporte, en aquellas comunas que se encuentren en la fase 2 del Plan Paso Paso, como es el caso, hasta ahora, de Graneros.

En cuanto al procedimiento, el edil sostuvo, “toda persona que ingrese debe registrarse y acceder a la toma de temperatura. Además, para quien lo estime necesario, hemos instalado un puesto móvil para la realización, gratuita, del PCR que detecta la presencia del coronavirus. Hemos desplegado todo un esfuerzo para que los vecinos y vecinas, vengan a distraerse, pero siempre teniendo en cuenta el autocuidado y la responsabilidad. Importante es señalar, que solo está disponible la cancha sintética, en las próximas semanas y dependiendo de la emergencia, abriremos otros espacios”.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El Seremi del Deporte, Diego Ramírez, felicitó al equipo municipal, “porque a simple vista se observa la preocupación por el resguardo ciudadano. La otra `pata de esta mesa` es el cumplimiento de los vecinos y vecinos para no relajarse y creer que esto ya se encuentra en total normalidad. El fomento de la actividad física es primordial en este momento, donde por efecto del confinamiento los índices de obesidad y sedentarismo se han elevado muchísimo. Los protocolos los manejará la municipalidad y son los establecidos por el Ministerio del Deporte en su página web”.

«NO SE PUEDEN USAR LOS CAMARINES»

Rodrigo Aránguiz, encargado de la Oficina Municipal de Deportes en Graneros, hace referencia a una serie de tips que todo usuario debe cumplir al momento de permanecer en el recinto.

«Lo primero en señalar, que es que no está permitido el uso de camarines bajo ninguna circunstancia. Por tanto, quien venga ya debe venir con su indumentaria. No proveeremos de ningún elemento, como balones de fútbol, conos para entrenamiento, etc. Los servicios higiénicos si están autorizados y serán sanitizados permanentemente. Y el estadio estará abierto desde las 9:00 horas y hasta las 19:30 horas, de lunes a viernes, porque los fines de semana se cierra, ya que, sigue vigente la cuarentena».