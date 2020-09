Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Cien nuevos contagios presentó este miércoles O’Higgins, siguiendo la tendencia sostenida que ha repetido la región hace más de diez días en que las cifras de contagio superan el centenar de casos.

Escenarios no muy auspiciosos son los que reportan las comunas de Rancagua, San Fernando y Graneros que este miércoles anotaron 31, 17 y 6 contagios nuevos respectivamente, disparándose en los índices de prevalencia; es decir casos nuevos por cada cien mil habitantes, donde el nivel de corte es 10 casos cada 100 mil.

Es decir, la comuna de Rancagua que cuenta con 250 mil habitantes, no debiera tener más de 25 personas contagiadas a diario, mientras que San Fernando con 70 mil habitantes, no debiera tener más de 7 nuevas personas infectadas. En tanto, Graneros que cuenta con un poco más de 28 mil habitantes no debiera tener más de 3 contagios por día. No obstante, en los tres casos, los datos arrojan otra realidad.

En su visita a la capital regional, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga llegó hasta el Hospital Regional para reconocer la labor del recinto asistencial durante la pandemia, fue tajante al declarar “diariamente revisamos la cantidad de contagios de cada una de las comunas de nuestro país, hoy día muchas comunas de Santiago y de otras regiones han avanzado un paso más; pero también hay otras de la región de la Araucanía, de Los Ríos y de Aysén que estaban en el paso 4 que han tenido que retroceder; y eso es lo que queremos evitar para Rancagua, pero para eso necesitamos contar con el apoyo de la ciudadanía”.

La autoridad nacional agregó “Recuerden que después de salir de cuarentena Rancagua, se vieron fotografías de lo que estaba pasando en las calles donde vimos que la gente salió como si hubiese sido un 24 de diciembre y eso no puede suceder, porque eso va a provocar un mayor número de contagios. Ya hemos dicho en la comuna de Graneros, en San Fernando y en Rancagua puede provocar volver un paso atrás y eso es lo que no queremos, porque sabemos que las cuarentenas provocan efectos muy duros para la ciudadanía, por eso el llamado es a seguir las medidas de la autoridad sanitaria, es decir el uso permanente de mascarilla, el lavado de manos, y el distanciamiento físico, de lo contrario si seguimos a este paso, es muy probable que Rancagua, San Fernando y Graneros vuelvan un paso atrás”, sentenció el Subsecretario de Redes Asistenciales.

LOS DATOS LLEVAN A UNA NUEVA CUARENTENA

Cabe destacar que este miércoles en las páginas de nuestro diario, expusimos las razones de porqué a juicio de expertos en salud, Rancagua debía volver a cuarentena donde el especialista Fernando Soto explicaba que la región la última semana está en un promedio de prevalencia de 3,4 por cien mil habitantes, agregando que en el R Efectivo -la tasa de reproducción- es decir cuántas personas contagia cada caso, O’Higgins se mantiene sobre el 1,0 expuso “estamos un pelito sobre 1, y debiéramos estar bajo 1, idealmente menos de 0,6. Si uno suma esos dos indicadores el R Efectivo y la prevalencia, nos encontramos que tenemos más de 1 en RE, y más 10 en prevalencia en por lo menos en los últimos 14 días. En base a esos dos parámetros, la región y particularmente Rancagua deberían considerarse para volver a cuarentena”, sentenció el exdirector del Servicio de Salud.

“Respecto a San Fernando –agrega- pasa algo parecido, y eso hace que el análisis global epidemiólogo aparece la región completa como en una fase de crecimiento a diferencia de otras que están estabilizadas u otras que están en contención”, agregó el doctor Soto.

Opinión similar expresó la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra “todavía es prematuro esta semana decir que vamos a estar en cuarentena. Hay que ir analizando en los próximos días y sobre todo ver los resultados de los casos de acuerdo al comportamiento de las fiestas patrias que podrían elevarse, porque de lo que estuve revisando en los últimos 10 días, tenemos menos de 300 casos activos. Para esta semana pensar en una cuarentena, todavía no; pero no se descarta, vamos hacia eso de acuerdo a los números y como se vayan presentando en los próximos días, pero el panorama se ve complicado”.

SOLO 504 EXAMENES INFORMA OHIGGINS

Este miércoles la región de O’Higgins informó solo 504 exámenes de PCR, mientas que el marte fueron informados solo 290 exámenes, recordemos que el compromiso asumido por la autoridad sanitaria era de tener al menos mil exámenes diarios.

Consultado por la baja cantidad de test PCR aplicados en O’Higgins y la alta positividad presentada en la zona que llega al 20%, el Seremi de Salud O’Higgins (s), Nelson Ádrian explicó “estas cifras son esperables, lo que pasa que los fines de semanas tenemos una baja tendencia de PCR en todo el país, se debe justamente a que hay menos pesquisa activa y los casos que se van a PCR son casos que realmente están con problemas y van a consultas médicas y son analizados; por lo tanto, esto lleva a una baja en los números y a un aumento en la casuística, en este caso en casos positivos, y por eso teníamos los valores de ayer y de hoy, pero en el transcurso de la semana esto cambia de acuerdo a la mayor cantidad de análisis que se hacen”, sostuvo.

No obstante, este lunes con 290 exámenes, O’Higgins fue una de las regiones con menos test PCR aplicados a nivel nacional “si, esa cantidad se tomó de acuerdo al fin de semana, estos números vienen un poco atrasados”, expuso la autoridad sanitaria.

Consultado el Seremi de Salud O’Higgins (s), Nelson Ádrian por qué la región manifiesta esta baja cantidad de PCR comparados con las otras zonas del país expuso “simplemente son las cifras que manejamos, son las cifras que llegan de la información que tenemos”.

Respecto a la opinión de los especialistas que vislumbran una inminente segunda cuarentena para Rancagua, Ádrian sostuvo “no tengo opinión clara sobre eso, no manejo la información completa, el dato nos baja desde el Ministerio, nosotros mandamos toda la información por Epivigila y la información baja desde allá. Si en este momento los números no nos han llevado a volver a una cuarentena o a un cambio de fase, es porque todavía están en una etapa de statu quo”.

En cuanto a la positividad y el R Efectivo de Rancagua, el Seremi de Salud O’Higgins (s), Nelson Ádrian declaró “no tengo en estos momentos los datos, tendría que consultarlo a epidemiología, no manejo ese dato especifico”.