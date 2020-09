El informe de la Comisión Lancet Covid-19, expuesto ante la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas, dió a conocer varios datos interesantes que son necesarios poner en la palestra: Durante agosto, nuestro país presentó una tasa de incidencia de 95,1 casos diarios y 3,1 muertes al día por millón de habitantes. De igual forma, indicó que se realizan solo 13,7 testeos por cada caso confirmado. Si nos comparamos con los 10 mejores posicionados, estamos muy por debajo de ellos, ya que países como Nueva Zelanda, Malasia, Finlandia y Uruguay, efectúan, en promedio, 511,5 test por cada resultado positivo. Esto ubica a Chile, supuesto país con uno de los mejores y más eficientes sistemas de salud del planeta, en el lugar 80 de 91, o sea, entre los 12 con peor manejo de la pandemia a nivel mundial, solo un puesto por sobre Bolivia.

El martes 22 de septiembre el gobierno celebraba la baja de casos a un 7,87% de positividad, vitoreando una mejoría al tener datos similares al 12 de agosto. No obstante, pasa completamente por alto la siguiente información: En dicha fecha los test realizados eran cercanos a 19.000, mientras que aquel martes, según el comunicado oficial, se hicieron solo 13.389 en las últimas 24 horas. Tan grotesco maquillaje de la verdad resulta sumamente peligroso para la salud, pues a partir de él se toman medidas que elevan exponencialmente la posibilidad de un rebrote. Tal es el caso de los 20 establecimientos presenciales que abrieron sus puertas en la Región de Los Ríos, donde 8 de ellos se distribuyen entre jardines infantiles y salas cunas ¿Acaso no son los niños los que menos saben de autocuidado? De seguro, en la inocencia e inmadurez de la niñez, más de alguno se intercambiará mascarillas con otro, sin saber el grave riesgo que no solo corre él, sino todo su entorno.

Semejante situación, deja en claro que debemos cuidarnos entre nosotros y no creer a ciegas toda la información que se nos presenta, comenzando a adoptar una postura crítica ante los datos recibidos, ya que tal disfraz de la verdad podría traer graves consecuencias para nuestras familias. Es más, de seguro ahora mismo están transitando libremente diversos contagiados, tanto sintomáticos como asintomáticos, creyendo que lo que tienen es un mero resfriado o alergia primaveral, porque desde el gobierno y la televisión se dice que el país presenta menos casos y proliferan alergias de esa índole, sin saber que la información entregada dista mucho de la realidad.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago