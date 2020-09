Si bien cualquier otro tema ha sido eclipsado por la pandemia, basta mirar el poco ambiente que hay de cara al trascendente plebiscito del 25 de octubre, en estas semanas varias informaciones políticas han estado relacionadas con la entrega de mayores atribuciones a las regiones, lamentablemente más allá de los discursos ha quedado en evidencia que no existe mucho interés por avanzar en la materia.

Por ejemplo, el ejecutivo amenazó con ingresar un proyecto que postergaba una vez más la elección de Gobernadores Regionales de Abril a septiembre, bajo el argumento de que la nueva autoridad electa no tendría clara sus atribuciones, mismo argumento que ya se esgrimió al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet para postergar esta elección, poco se ha hecho estos años para avanzar en esa necesaria discusión. Más eficiente hubiese sido tal vez que se avanzara en los proyectos de ley pendientes en vez de buscar postergar aún más este necesario paso para la descentralización, hablamos de las llamadas Ley Corta y la Ley de Rentas Regionales.

La primera, que entregaría mayores atribuciones a los futuros gobernadores regionales, surgió como consecuencia de una comisión técnica convocada por el Presidente Sebastián Piñera, en junio del año pasado. La segunda iniciativa, que debió ser ingresada por el Ejecutivo al Congreso a fines de diciembre, a propósito de acuerdo con la bancada parlamentaria de la DC, también sigue esperando.

También el martes se votará el término de las inhabilidades para que determinadas autoridades puedan postular a otros cargos. Se trata de una medida que buscaba igualar las opciones de los consejeros regionales con el resto de las autoridades, pues los representantes del Core son los únicos que tienen que renunciar un año antes a su cargo en caso de querer competir en una elección municipal o parlamentarios. No obstante, se abrió una puerta para dar opciones a quienes no pueden postular a la reelección puedan ser candidatos a otra posición. Muchos son los interesados en postular a gobernador regional y que hoy no pueden por estar impedidos por estas inhabilidades.

A ello se suma que ya estamos en tierra derecha para la realización de primarias legales para decidir los candidatos a alcalde y gobernadores (si es que la elección se mantiene en abril), pese a que las negociaciones avanzan subterráneamente poco se dice de cara al público, muchos no quieren entrar en este proceso. Se entiende que las condiciones en medio de la crisis sanitaria no son las mejores, pero no es menos cierto que se coarta al ciudadano común de poder elegir a sus candidatos. Como se extraña el haber avanzado a tiempo en formas de voto a distancia.

¿ Existe la real intención de fortalecer territorios o sólo se trata de titulares sin contenido?, habrá que estar atentos, al mismo tiempo que debemos recordar que la inmensa mayoría de los parlamentarios son representantes de regiones. Es hora que desde las “provincias” hagamos escuchar nuestra voz.

Al mismo tiempo que seguimos reclamando el que desde el 1 de agosto no exista seremi titular de Salud en nuestra región, puesto clave para el combate de la pandemia. Como región de O´Higgins merecemos al menos una explicación por parte del Minsal sobre esta situación.

Luis Fernando González

Sub Director