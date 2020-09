En el marco de una búsqueda activa de casos asintomáticos con toma de PCR en la Población 5 de octubre de Rancagua, el Seremi de Salud (s), Dr. Nelson Adrian, enfatizó a la comunidad que “ante el menor síntoma relacionado con Covid, deben consultar inmediatamente, no esperar, y por supuesto tomar las medidas de aislamiento”.

La Autoridad Sanitaria regional además recordó sobre las medidas de prevención como el uso correcto de la mascarilla, lavado frecuente de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico, puntualizando que “si se cumplen las medidas ya por todos conocidas, podremos enfrentar de mejor manera la pandemia y bajar las cifras de contagios en la región”.

“La invitación a la comunidad es que no bajemos la guardia, no relajemos las medidas, el Covid-19 sigue presente, por lo tanto mientras no tengamos la vacuna debemos ser responsables y seguir cumpliendo con todo lo que establece el Ministerio de Salud. Hemos entregado además una Guía de Autocuidado, para que siempre tengan presente todas las recomendaciones”. Subrayó el Dr. Adrian.

A su vez, una de las vecinas del sector de la Población 5 de octubre de Rancagua, Erica Contreras, manifestó que “encuentro genial estos operativos, así que lo doy gracias a la Seremi de Salud O´Higgins por las gestiones y haber concretado esto que está beneficiando a muchos vecinos, los cuales ahora podrán saber si tienen o no Coronavirus”.

Por último, el jefe subrogante de la cartera de salud agregó que “el testeo es una herramienta relevante para poder ir haciendo los aislamientos efectivos en forma oportuna, ya sea en hogares que cuenten con las condiciones o en residencias sanitarias que tenemos disponibles, las cuales al día de hoy presentan un porcentaje de ocupación de un 80%, por lo tanto tenemos disponibilidad en nuestras residencias sanitarias, las cuales son gratuitas. Para solicitar un cupo deben llamar al 800 72 6666”.