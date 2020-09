Paola Moreno Pérez

Actualmente en Chile viven un millón 492 mil 522 extranjeros y la comunidad haitiana es de 185 mil 865, de acuerdo a la última estimación realizada por el INE en conjunto con el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior.

La Regiónn de O’Higgins no es la excepción y, por lo mismo, los facilitadores interculturales cumplen un rol importante para derribar las barreras idiomáticas entre los pacientes y el personal de Salud, sobre todo en esta época que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19.

Cuatro comunas poseen facilitadores interculturales para la red hospitalaria: Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz. En estas zonas se concentraría la mayor cantidad de atenciones médicas para haitianos.

A esto se suma, que el Servicio de Salud O’Higgins además difundió un video, donde un facilitador haitiano explicó en creolé las medidas sanitarias que deben adoptar los migrantes para enfrentar la pandemia del coronavirus.

NEXO ENTRE PACIENTES Y EQUIPO MÉDICO

La directora del Servicio de Salud O’Higgins, Soledad Ishihara Zúñiga, subrayó la importancia de los facilitadores interculturales, al ser un nexo entre las personas migrantes y el equipo médico.

“Facilitan la atención en aquellas personas en que hay alguna barrera de acceso, en este caso lingüística, para que los usuarios haitianos puedan entender qué les plantea el personal de Salud.

Lo ideal sería que tuviéramos facilitadores en toda la red, pero principalmente están en los lugares donde hay más migrantes haitianos”, explicó.

Según la autoridad de Salud, los facilitadores interculturales también cumplen un rol relevante para apoyar a las mujeres embarazadas y en el cuidado de los bebés.

“Dónde más se ocupan, por lo general, son en las gestantes embarazadas, en que tienen que tener un constante control de atención y ahí son un puente importante, un nexo para que la mujer gestante pueda tener sus controles de acuerdo a lo que dice la normativa”, destacó.

En ese contexto, insistió en que “la cultura haitiana tiene distintas creencias y ellos son el nexo para que puedan entender lo relacionado con la alimentación y los estilos sanos de crianza para estos niños”.

En tanto, la jefa del Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria del Hospital Regional, Elisabeth Moreno, también destacó el aporte del facilitador intercultural. “Recibimos muchas personas haitianas, con las que tenemos una barrera de comunicación, por lo que el personal clínico y administrativo no le podía entender y había un quiebre en la comunicación y atención. Esta necesidad está en todo el hospital, pero se hace más fuerte en Maternidad, Pediatría y la UPC”, explicó.

“Paulky Mongouin: “Me siento orgulloso de ayudar

Paulky Mongouin es uno de los facilitadores haitianos de la red de Salud O’Higgins y trabaja desde junio de este año en el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO).

Desde hace cinco años que vive en Chile y relató al diario “El Rancagüino” cómo ha sido su experiencia como facilitador intercultural en el principal establecimiento de Salud de la región.

“Para mí ha sido un placer ayudar a mis compatriotas que no manejan bien el idioma, me siento muy orgulloso de estar acá en el hospital, ayudar a ellos porque –a veces– cuando llegan acá, les cuesta entender la indicación que les dio el doctor. Es súper importante para un hospital grande como éste donde llegan muchos pacientes haitianos, que haya un facilitador”, resaltó.

Mongouin explicó que –muchas veces– sus compatriotas sólo responden que “sí” al doctor, pero no comprenden el diagnóstico de las enfermedades ni las indicaciones médicas.

“Junto con el doctor hacemos todo el proceso, por qué venía, qué sentía, por ejemplo. Si tiene que hacerse un examen, los acompaño. Tengo que estar presente para ayudarlos y traducir qué medicamentos deben tomar”, precisó.

Para este facilitador intercultural, la mayoría de la comunidad haitiana ha logrado comprender los riesgos de contagio por el Covid-19 y que deben cumplir con las medidas sanitarias, como el correcto uso de las mascarillas.

“Hay algunos que no saben bien usar los elementos de protección, si veo que tienen mal puesta la mascarilla, debajo de la nariz, debo indicarles dónde debe ir puesta”, ejemplificó.

¿Es complejo su rol debido a la pandemia?

No es tanto, hay que andar con cuidado, con precaución con los elementos de protección personal, porque uno no sabe con qué persona se encontrará, si está contagiada o no, a veces uno tiene miedo, pero estoy feliz de estar acá.