Sara Mendoza Figueroa

Gerente de Marketing de Visma Latinoamérica

Muchas organizaciones de distintos tamaños y rubros comienzan a hacerse esta pregunta, si volvemos o no a la oficina. Llamar a los colaboradores para ocupar nuevamente sus escritorios implica armar meticulosamente un plan que considere la seguridad física y emocional de los empleados y los costos de reabrir, además de implicaciones sanitarias.

Algunos ya se acostumbraron a trabajar desde casa, pueden fluir a su ritmo y encuentran satisfacción en la flexibilización laboral que les permitió la pandemia. Otros no aguantan un minuto más en sus casas, se sienten menos productivos, dispersos por las distracciones del hogar o simplemente extrañan interactuar cara a cara con su equipo, quieren volver a la oficina que dejaron a principios de año. Pero eso ya no es posible, los lugares de trabajo no son ni serán iguales y cada nuevo detalle marca la diferencia, desde las mediciones de temperatura, la entrada a la empresa, los almuerzos a más de un metro de distancia entre unos y otros, hasta el uso constante de máscaras y la sensación de ser “sobreviviente”.

En mayo, PwC encuestó a 1.100 trabajadores de Estados Unidos para conocer cómo se sentirían ante un posible regreso a las oficinas y encontró que un 70% dijo que evitaría volver si sus empleadores se lo pidieran. De ellos, 51% indicó que la razón es el miedo a enfermarse y el resto mencionó el temor a tomar el transporte público y responsabilidades como ser padre o cuidador, que les impiden retomar la modalidad presencial.

A los riesgos sanitarios, se le suma la adaptación progresiva al teletrabajo. Un estudio en abril elaborado por Eco Market Research reveló que 82,7% de los empleados remotos en América, Asia, Europa y Oceanía dijo estar altamente satisfecho con el trabajo a distancia, ya sea porque significa un ahorro en tiempo y dinero, o porque se sienten más productivos, considerando también que mejoró su calidad de vida o tienen más tiempo para ellos y sus familias.

Entonces, ¿Regresamos?… Esta palabra origina un dilema: hablamos de “regresar” pero… no será el mismo lugar… entonces, ¿Adónde regresamos?… Los modelos operacionales, la tecnología, las regulaciones y, muy especialmente, la conducta humana, fueron impactados por la pandemia. El escenario de crisis de salud produjo cambios, y esos cambios podrían ser permanentes.

Para aquellas empresas que hoy en día están considerando volver a las oficinas, hay una serie de puntos claves a tomar en cuenta basados en las recomendaciones de diversos expertos, entendiendo que las particularidades de cada empresa y localidad harán idónea o a no la adopción de ciertas medidas. Algunas de ellas tienen que ver con los regresos y horarios escalonados, la transparencia, los espacios de trabajo adecuados, protocolos de limpieza, seguridad, desinfección, apoyo al trabajador, transporte hacia y desde el trabajo, apoyarse en la tecnología, entre otros. Con el objetivo de no solo mantener los lugares libres de contagio sino también para preservar un buen estado de ánimo entre los trabajadores. Ya que de la misma manera como los sobrevivientes a un huracán podrían experimentar sentimientos de tristeza, duelo o ira, un trabajador que está atravesando una pandemia como la actual posiblemente esté lidiando con emociones difíciles de manejar.