Gisella Abarca

En el marco de las fiestas patrias, los asistentes al comedor solidario de la Población Irene Frei de Rancagua disfrutaron de un asado y empanadas para celebrar nuestro 18 de septiembre.

Y es que desde cinco años la Iglesia Johova es mi Pastor, lleva a cabo la iniciativa solidaria, que atiende principalmente a personas en situación de calle; no obstante, debido a la pandemia y a las necesidades de alimentación, la directiva del gobierno vecinal del sector se reunió con el pastor de la Iglesia Johova es mi pastor Raúl Becerra, los que acordaron aumentar la entrega de almuerzos.

Así se forjó una alianza de trabajo y solidaridad que ha dado buenos frutos, lo que se refleja en la gran cantidad de gente que acude a este comedor.

En esta línea el pastor Raúl Becerra, contó que ha sido una tarea muy agotadora, “principalmente para las personas que están preparando diariamente las comidas, también estar permanentemente buscando ayuda en alimentos, pero lo hacemos con mucho amor y con la ayuda de dios seguimos adelante, él es nuestra fortaleza”.

La directiva de la población ha sido un apoyo fundamental, pues se han dedicado a conseguir cooperación para el comedor, uniéndose en ayuda de quienes hoy están necesitados.

Margarita Galaz, Presidenta del Gobierno Vecinal de la Población Irene Frei cuenta que “comenzamos ayudando a personas en forma particular, donde había un problema o alguien que estuviera en cuarentena la asistíamos con mercadería que se reunía con la misma comunidad, solucionábamos problemas de remedios, recetas, etc. y veíamos como última alternativa iniciar un comedor en nuestra población ya que la carencia alimenticia no se veía en el horizonte debido a la ayuda (gifcard) que entregó la municipalidad y después lo que repartió el gobierno. Fue por eso que se conversó con el pastor y acordamos una alianza. La idea fue potenciar el comedor de la iglesia antes de iniciar una olla común desde cero, porque para ello hay que conseguirse muchos utensilios y se pone difícil de esa manera. Entonces era mejor la primera opción, y de verdad ha dado muy buenos resultados”.

Actualmente el comedor atiende a un promedio de 150 y se espera lleguen más debido al cierre de algunos recintos de este tipo en otros sectores. Si usted quiere ayudar a este comedor solidario se puede comunicar al fono celular 965917629.