Fernando Ávila Figueroa

Una compleja situación se vive en el Instituto Regional de Educación, IRE, de la comuna de Rancagua, esto debido a que sus profesores se encuentran en una paralización de actividades (huelga). El secretario del sindicato y profesor de historia del recinto educacional, Marco Albornoz, señaló que la huelga comenzó el pasado 7 de septiembre debido a que no se llegó a un acuerdo en la negociación colectiva, aduciendo que la Corporación Educacional además adeuda a 19 trabajadores reajuste salarial pendiente desde el año 2017.

Además aduce que existen brechas salariales, por lo que solicitan aumento de remuneraciones, indicándoles que no hay recursos para ello, no hay inversión en educación, recordando que el año pasado los alumnos paralizaron exigiendo mejoras en baños y mobiliario. Se trata de un colegio particular subvencionado, donde según el secretario del sindicato no hay computadores actualizados, así como no poseen el anexo de teletrabajo, ya que no han firmado el contrato actualizado de este año 2020.

La situación ha provocado que el colegio esta semana haya anunciado la suspensión de las clases online, por lo que los apoderados han manifestado su preocupación, Según el dirigente estas clases las realizaban con tres directivos y profesores que estaban contratados desde antes y que no están sindicalizados. Actualmente son 57 los trabajadores movilizados, 19 de ellos administrativos, a quienes según lo conversado con el secretario, el sostenedor les ha ofrecido un bono por término de conflicto, situación que han rechazado.

Por su parte, la apoderada de segundo año, Marcela Gonzalez Roldán, quien representa a apoderados disconformes con la situación, aseguró que estos hechos se vienen arrastrando desde hace un tiempo, pero el tema de la pandemia lo agudizó, entre ellos el que dice relación con la sala de computación, donde no poseen los equipos adecuados, y donde los que existen en su gran mayoría están en mal estado.

Asegura que no poseen información oficial de lo que pasa en el colegio, pero si se pudieron percatar que han sido los docentes con sus propios medios los que comenzaron a impartir clases, sumado a que existen profesores de avanzada edad que les cuesta adaptarse al tema online. La no existencia de correos institucionales fue un tema que también provocó problemas, pero se logró entregar las clases durante dos meses hasta el inicio del paro, el que dejó muy preocupados a los apoderados.

CLASES ONLINE SUSPENDIDAS

Mediante un comunicado dirigido a padres, apoderados y la comunidad escolar, el recinto educacional dio a conocer que se han efectuado múltiples reuniones y en diversas instancias, sin que se haya podido llegar a un acuerdo para la renovación del contrato colectivo, entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Regional de Educación y la Corporación Educacional Teodora Santibáñez Negrete.

La última oferta entregada el 21 de septiembre pasado fue votada este jueves 24 de septiembre, en la que el Sindicato, con una mayoría del 50,9%, optó por mantener la huelga. “En razón de lo anteriormente indicado, la Dirección del colegio ha decidido, con la respectiva autorización de la Dirección Provincial de Educación de Cachapoal, dependiente del Ministerio de Educación, realizar una suspensión total de las actividades escolares virtuales y disponer el cierre del establecimiento a partir de este lunes 28 de septiembre, durante 6 días hábiles, las cuales se recuperarán en fechas posteriores. El reinicio de las actividades se llevará a efecto a partir del próximo martes 6 de octubre de 2020”.

En encuentros anteriores el colegio informó que “hemos estado en reuniones desde el pasado mes de junio con el sindicato, en varias mesas de negociación, también en mediación obligatoria, posteriormente voluntaria y luego extraordinaria, verificadas ante la Inspección Provincial del Trabajo, para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes”.

Se ha indicado que “la dirección de la institución ha privilegiado la continuidad de las funciones escolares, supliendo actividades con profesores del colegio, no sindicalizados, que han efectuado labores de puesta al día de tareas y guías pendientes de las diferentes asignaturas a través de la plataforma Classroom. Sabemos y entendemos su preocupación por los hechos acontecidos, sólo cabe agregar que como Corporación hemos planteado mejoras en varias oportunidades, con el propósito de poner fin a esta situación, que nos afecta a todos y especialmente a los estudiantes”.

También conversamos con el seremi de Educación, Felipe Muñoz, quien aseguró que este lunes están interiorizándose en detalle de la situación que se vive en el establecimiento educacional, y que durante la semana se reunirán con los docentes.

Sobre la suspensión de clases online, adujo que actualmente existe el derecho a la educación, por lo que a través de la Superintendencia de Educación se iniciará un proceso para determinar si efectivamente se están cumpliendo estos derechos de educación hacia los estudiantes.