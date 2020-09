Hace exactamente 4 años, el 29 de septiembre de 2016, en el editorial de El Rancagüino resaltábamos la buena noticia de que, la Comisión de Gobierno Interior del Senado hubiese aprobado la reforma constitucional que permite la elección directa de intendentes. Aunque en estricto rigor hay se debe decir que no elegiremos intendentes –figura que desaparece-, sino gobernadores regionales. Estos asumirán algunas de las atribuciones que tienen hoy los jefes regionales y paulatinamente deberían ir recibiendo nuevas competencias. Al mismo tiempo, a su lado tendrían a un delegado presidencial que sería el representante del Mandatario en el territorio.

Hace 4 años decíamos que “fuertemente se le ha criticado al ejecutivo el tema de la transferencia de competencias (…)con todo, la determinación del Gobierno es continuar adelante sí o sí con el proyecto, con tal de poder cumplir con la promesa presidencial de tener la elección de intendentes en 2017”, estamos a 2020 y aún esta elección no se realiza e incluso algunas voces se levantan queriendo posponerla una vez más argumentando lo mismo que en 2016, la falta de competencias. Si en 4 años no se legisló sobre la materia, nada asegura que en pocos meses sí se haga. Parece ser que el único camino posible es el de crear el problema y sean los propios gobernadores respaldados por el voto popular quienes impulsen estos necesarios cambios y no seguir posponiendo esta elección que busca que las regiones tengamos una voz clara mandatada a defender nuestros intereses ante el poder centralista y no se vea cohibida ante la dependencia que actualmente tienen los intendentes ante su único elector.

En 2016 ya advertíamos que además la nueva autoridad, “deberá batallar por lograr una mayor autonomía del poder central o esperar y posponer una vez más esta elección, en busca de una normativa más robusta y consensuada con el peligro de que nunca se haga”. 4 años han pasado de esa advertencia.

Luis Fernando González V.

Sub Director