Gisella Abarca

Hace diez días, desde el viernes 18 de septiembre, la comuna de Pichidegua entró en cuarentena, sumándose a San Vicente y Santa Cruz, producto del aumento de casos por Covid-19 lo que obligó a decretar el confinamiento extremo en la zona.

Una medida sorpresiva para varios pichideguanos, pero con más de 80 casos activos, 377 casos desde el inicio de la pandemia y una alta tasa incidencia, era el camino a seguir para una comuna con un poco más de 20 mil habitantes.

Una medida que ha golpeado fuerte a los vecinos de la comuna, expone el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón “es una de las medidas más duras, más extremas que nos ha tocado vivir en nuestra comuna con esta pandemia. Estas medidas que sirven en las ciudades, que son centralistas; en la práctica son poco útiles en la vida rural, en el campo. Hay gente que ha estado muy preocupada de esta situación, pero también hemos tenido de parte del General Jacque sensibilidad al respecto principalmente con lo que tiene que ver con la vida del campo, con la agricultura, siembras y cultivos, a los que venden productos esenciales como verduras y frutas, lo que nos ha ayudado”.

Si bien el edil reconoce que Pichidegua marca números rojos en contagios, sostiene que lo que solicitaba como primera autoridad comunal para hacer freno a la pandemia era cordones sanitarios “hoy nos toca vivir esto y ha sido duro, muy complejo, difícil para todos. Estamos frente a una pandemia mundial, tenemos una tasa de incidencia alta y eso permitió llegar a esta cuarentena que nunca quisimos, lo que impulsábamos era tener cordones sanitarios en las comunas para que la gente transitara libremente como ocurrió en esta comuna donde hay mucho trabajo y donde viene mucha gente de la región”.

Y es que la comuna con un extenso territorio de más de 320 kilómetros cuadrados no ha estado exenta de problemas en estas dos semanas de confinamiento “Tenemos muchos problemas de conexión, felizmente desde marzo contratamos un furgón para los adultos mayores para poderlos atender, han estado bien hasta ahora, ha habido una preocupación especial por ese público etareo. El municipio ha hecho muchos esfuerzos en distintas cosas que han permitido alinear esta pandemia en Pichidegua, esperamos que la tasa de incidencia baje y podamos terminar pronto esta cuarentena”, sostiene el edil.

Cabe destacar desde este lunes 28 de septiembre, ocho escuelas de la comuna ayudarán a sacar permisos temporales y colectivos en Comisaría Virtual, para esto las personas deben llamar al teléfono de la escuela según el sector dónde vivan y entregar su información para que luego les envíen el permiso vía whatsapp o correo electrónico, y en los casos que sea necesario, impreso a domicilio.

“EL COMERCIO DE PICHIDEGUA ESTÁ EN UNA SITUACIÓN MUY CRITICA”

No solo el jefe comunal está preocupado de lo que pasa en Pichidegua con el confinamiento, la presidenta de la Nueva Cámara de Comercio de Pichidegua, Elena Muñoz declara que “el comercio en Pichidegua en época normal es un comercio de flujo lento. El comercio de Pichidegua está en una situación muy critica, ya que es una comuna campesina, esta cuarentena nos sorprendió sin previo aviso. El comercio se estaba preparando para fiestas patrias, botillerías, haciendo inversiones en los locales y fueron tremendamente afectados con esta medida. Los restoranes están en una situación crítica total, al borde del cierre”, aseguró.

Señala que el mal escenario viene del año pasado, lo que se acrecentó con la pandemia “desde el estallido social comenzó el descenso de las ventas, luego vino la pandemia en marzo y ahora la cuarentena creo que las ventas están en un 30%, muy poco”.

Cuenta que si bien se ha implementado el sistema de delibery en la comuna, no ha dado los resultados esperados “Está el delibery, pero ha dado muy poco resultado, porque la comuna es muy extensa en territorio, tiene localidades muy apartadas”.

La presidenta de la nueva Cámara de Comercio local asegura que “muchas personas invirtieron en sus locales con la esperanza de pasar a la etapa tres y viene la cuarentena, todas las esperanzas se frustran. Además hay muchos trabajos informales que no calzan para pedir permisos, no caben en ninguna categoría, y están parados en sus casas sin trabajar”.

La presidenta del organismo comunal de comercio cuenta con un bazar de paquetería, con el que asegura “me ha ido pésimo, porque los clientes no tienen el permiso, y en una comuna campesina, las personas tienen muy poco acceso a internet o no lo manejan, y el internet es muy malo acá. Ahora recién en los colegios van a entregar permisos; pero son medidas, a mi parecer, tardías pensando que llevamos dos semanas. Como comerciantes no hemos recibido ninguna ayuda de ninguna índole, hemos postulado a fondos y nada, es muy lamentable todo lo que está ocurriendo porque esto afecta mucho a la economía local”, finaliza Muñoz.

Según cuenta el locutor de radio Ilusión de Pichidegua, Simón Pinto, comunicador social que al aire recibe dudas e inquietudes de la audiencia cuenta que “existe un grupo de personas que les afecta más la cuarentena por el trabajo y de movilidad, que son los que han presentado más reclamos en el sentido que la conectividad que es pésima, problemas para solicitar permisos, que tienen que venir a Pichidegua centro. El problema que los sectores rurales es que cuentan con locomoción en la mañana y en la tarde; es decir, se pasó la micro y quedaste fuera de hacer el trámite. Me han expuesto también que no hay un control muy estable por parte de las autoridades, no hay cordones sanitarios, no hay una fiscalización, entonces entra y sale gente de la comuna. La gente siente que las medidas que se han tomado en comparación a otras comunas no son las mismas”. Agrega que “por los llamados, han solicitado mucho apoyo psicológico donde cuentan que por el hecho de estar en confinamiento obligado afecta mentalmente”, finaliza.

Presidenta (s) de la Junta de Vecinos del sector Lo Argentina de Pichidegua:

“Ha sido complicada la cuarentena ya que somos un sector rural”

La Presidenta (s) de la Junta de Vecinos del sector Lo Argentina de Pichidegua, Franchesca Meneses cuenta que para los vecinos de la comuna “ha sido complicada la cuarentena ya que somos un sector rural, entonces la conectividad no es fluida, todavía tenemos vecinos que usan el celular tipo conchita, básico y es complicado para ellos obtener un permiso para poder salir a hacer sus compras y los almaceneros también en su mayoría son mayores. Nos golpeó bastante la noticia de cuarentena”, asegura.

Cuenta que por las distancias, una de las dificultades que se ha prensentado en la comuna “la locomoción ha sido un problema, porque siempre ha sido solo colectivos. Con la cuarentena el flujo bajó a la mitad, entonces uno puede estar una hora esperando un colectivo para ir al centro de Pichidegua. Ir a Rancagua o a otra comuna no alcanzamos, porque los permisos dice tres horas y solo en el traslado se van las tres horas”.

Meneses expone que como Junta de Vecinos del sector Lo Argentina se organizaron para ayudarse en comunidad “hemos estado apoyando al vecino que no puede sacara su salvo conducto, con los almaceneros implementamos el servicio de delivery, la junta de vecinos se encargó de hacerles propaganda con afiches y en redes sociales y en eso hemos estado, apoyando a los vecinos. Hemos tenido redes con otras instituciones, juntas de clubes, centros de padres, para apoyarnos y apoyar a la comunidad”, a lo que agrega que el municipio instaló en el colegio del sector “funcionarios para que puedan entregar los permisos físicos a la gente que no cuenta con un celular”.

Coordinadora Regional de Senama y vecina de Pichidegua, Tamara Jofré:

“El apoyo de la comunidad es fundamental para que las personas mayores tengan acceso a los permisos correspondientes”

La Coordinadora Regional de Senama, Tamara Jofré, es vecina de Pichidegua, asegura que “nos tomó a todos los vecinos por sorpresa el anuncio de la cuarentena, esperábamos que el comportamiento nuestro hubiese sido más acorde en el tema de la pandemia; pero Pichidegua con su geografía y condiciones demográficas son un tema complejo para enfrentar la cuarentena. Partimos el confinamiento con vecinos preocupados, poco informados y con pocas posibilidades de obtener ayuda a través de la comisaría virtual, hoy todo se ha digitalizado y todo es vía remota y se hace una brecha digital que está claramente marcada en la comuna de Pichidegua, sobre todo con nuestros vecinos que son personas mayores”.

Agrega “hoy el apoyo de la comunidad, de trabajar con los dirigentes, con el municipio, con Carabineros, con los vecinos es fundamental para que las personas mayores tengan acceso a los permisos correspondientes y a poder informarse qué es lo que pueden hacer”.

En esta línea explica la coordinadora de Senama “por ejemplo, en cuarentena los mayores de 75 tienen un permiso especial los días lunes, jueves y sábado, entre las 10:00 y las 12:00 horas, o entre las 15:00 y las 17:00 horas para poder salir a caminar dos cuadras a la redonda por salud mental y motricidad, para esto necesitan solo su cédula de identidad, acreditando que tienen 75 años. No se requiere sacar un permiso en comisaría”.