El 3 de marzo de este año el Minsal confirmó el primer caso de Covid 19 en nuestro país, a la fecha ya son 461 mil 300 las personas que se han infectado con el virus en Chile.

Como nunca las consecuencias de esta pandemia ha forzado una intervención estatal importante, no solo en el ámbito sanitario sino para palear las graves consecuencias sociales que las medidas de control han traído, consecuencias que todos hemos sufrido en nuestros bolsillos, en nuestros afectos y en nuestras libertades.

Una pandemia que aún exige entender la complejidad del fenómeno desde un contexto sistémico alejado de los debates partidistas, ante los objetivos colectivos y las necesidades de una actuación convincente y compartida.

A esta altura ya es evidente que no se puede suponer que solo los centros de salud o los ventiladores mecánicos, podrán resolver la gran amenaza que representa el Covid-19. El Gobierno se equivocó al no involucrar desde un principio a la salud primaria.

A nivel local, las señales no son buenas. Si bien estuvimos peor, los números no bajan, a diario se informan poco más de 100 casos nuevos y aún falta conocer los efectos del 18. La próxima semana será clave en este aspecto.

La preocupación surge no solo tras constatar la presión sobre el sistema hospitalario, sino sobre todo al observar comportamientos cotidianos de muchos que se ponen en riesgo. La gente pareciera olvidar que estamos ante un virus que no distingue capas sociales ni condiciones económicas. Cualquiera puede contagiar a cualquiera, al mismo tiempo que aparecen voces negacionistas que no creen que esto es real.

Pero al mismo tiempo se hace evidente que el manejo central de la estrategia no es el correcto, es la salud primaria la que conoce el terreno y a sus vecinos y no ver así la pandemia solo a través de números que muchas veces pueden sub representan la realidad.

Por último, se requiere una renovada planeación de la comunicación, menos números y más previsión, menos discuros repetidos de Santiago y más mensajes pensados en nuestra realidad local, mayor educación a la población y menos repetir estrategias nacionales al mismo tiempo que más de 2 meses sin seremi titular de Salud, sin que se haya al menos entregado una explicación del porque de esta demora creemos que es una falta de respeto hacia los habitantes de nuestra región.

Luis Fernando González V

Sub Director