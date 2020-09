Ricardo Obando.

El partido del próximo viernes, en el estadio El Teniente, cobró mucha relevancia tras la victoria conseguida por O’Higgins en Concepción.

Esos tres puntos, logrados a punta de buen fútbol y goles, le permitieron al conjunto celeste volver a respirar, pese a que su próximo rival, Coquimbo Unido, también sumó de a tres en su respectivo duelo.

Es decir, el encuentro que se jugará por la fecha 13, medirá a dos cuadros que, con 11 unidades, miran como de ganar podrían dar un nuevo salto para acercarse a la medianía de la tabla.

Además, el contendor de turno es muy conocido por Graff. Pensando en eso, el DT apuntó este martes que “conocemos la institución, a parte de los jugadores, hemos tenido una relación profesional con muchos de ellos, conocemos el trabajo de Juan José Ribera en Coquimbo Unido, y se va asemejando mucho a lo que él realizó en Audax Italiano”.

Es más, indicó que saldrá a la cancha de la misma forma de siempre, considerando que “nuestra intensión será la misma, salir a ganar el partido”.

Ahora bien, respecto a un posible once titular, Patricio Graff quedó muy conforme con los hombres que alineó en en sur. A días del partido, su idea es mantenerlo, pero en la vuelta del fútbol en medio de la pandemia, siempre puede pasar algo. “Uno siempre trata de mantener el equipo, en muchas ocasiones no lo pudimos realizar por lesiones o sanciones, pero cuando uno menos trastoca el once que uno tiene en la cabeza, mejor, porque se genera confianza”, explicó.

También señaló que “ésto es con mucho altibajos, de hoy (martes) al viernes pueden pasar muchas cosas. Tenemos que tratar de cuidarlos a todos e intentaremos llevarlos con pinzas y algodones para tratar de replicar el equipo que jugó contra Universidad de Concepción”.

Junto con ello, el DT manifestó que “la idea que nosotros expusimos en Coquimbo es la que queremos exponer acá. El conocimiento es mutuo y terminan siendo determinantes los jugadores”, pero que con todo y más, “es el momento para golpear la mesa y decir acá estamos”.

Y, para poder repetir lo que se hizo en el estadio Ester Roa y llevarlo a los pastos de El Teniente, comentó que deben -en las prácticas- “trabajar mucho en definición, que (los jugadores) conviertan muchos goles, que hagan cosas, que no duden”, más cuando “estos tres puntos serían muy importantes para acomodarnos en la tabla”.

De paso, ratificó el entrenador, en Rancagua están al debe. “Tengo en claro que la materia pendiente es ganar en casa. Ojalá este viernes la podamos aprobar con creces”, puntualizó.

ACERCÁNDOSE A LA IDEA

En esta vuelta del fútbol después del parón por la pandemia, O’Higgins ha ido en alza futbolística a pesar de las caídas que tuvo contra Antofagasta y Everton, las cuales pusieron en duda la continuidad del entrenador.

Lo mostrado en el Collao, expresó Graff, “era necesario. La exposición futbolística creo que fue muy buena, se consiguió todo lo que se había trabajado”.

Es más, recalcó que lo que hicieron lo dejó, “feliz por ellos, se los dije a los jugadores. Y lo invité a seguir por ese camino, en esto no es nada raro, hay que trabajar y hay que seguir por ese camino”.

A su vez, aseguró que “el equipo en esta pandemia, siempre ha ido a más, hemos dado pasitos hacia adelante”, pero que en la tabla “hoy estamos pagando esas seis fechas del comienzo”.

Es por que, enfatizó, “hemos conseguido acercanos mucho más a la idea que tenemos, y hay que ir mejorando día a día”.

DAR CONFIANZA

Otro punto que tocó Graff en la previa del partido, es la confianza que le ha entregado a varios elementos del plantel, quienes han mostrado también un alza en sus actuaciones, como por ejemplo José Luis Muñoz, Facundo Castro y el mismísimo Gustavo Gotti.

En ese sentido, el director técnico celeste dijo que “la confianza hay que darla a los jugadores. José Luis Muñoz tiene mucha experiencia, defensivamente ayuda mucho a Cereceda en defensa. Facundo a dado pasos hacia adelante en su expresión futbolística, y Gustavo él mismo se ganó la confianza nuestra y de los compañeros. Esto es exigencia constante, competencia y ojalá los tres delanteros repitan la buena”.

¿Pensando en refuerzos?

“Lo dije hace un tiempo atrás, cuando esta pandemia dejó a mucha gente sin trabajo y cobrando menos de lo habitual. Dije que confiaba en los jugadores que tenía, pero también si la directiva quería realizar el esfuerzo y ofertarnos algo, bienvenido sea. Pero no estoy pensando en alguien que pueda llegar”, recordó Patricio Graff en esta jornada.

Finalmente, y ante la consulta de que si esa oferta de la dirigencia llega, qué puesto le gustaría reforzar, manifestó que “hoy Ramón no tiene un recambio, Matías Sepúlveda es un jugador ofensivo, pero le gusta arrancar más de atrás. Si usted me dice hoy, apurado, es buscar un creador, el jugador diferente que a todos nos gusta”.