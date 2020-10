Finalmente habrá primarias en nuestra región, al menos para gobernador regional, tanto en el pacto conformado por Ciudadanos, el Partido Radical, PPD, Socialista y Democracia Cristiana como el pacto oficialista en las urnas determinarán a sus candidatos a ser la primera autoridad regional electa.

Por el partido Radical el candidato es su actual presidente regional, actual consejero Regional y ex presidente del Core Fernando Verdugo, la carta del partido socialista sería el ex intendente Pablo Silva y por la DC el ex diputado Juan Carlos Latorre.

Por la alianza gobernante los candidatos serían por la UDI el ex gobernador de Colchagua y actual administrador Regional Eduardo Cornejo y la Consejera Regional y ex presidenta del Core Carla Morales por RN.

Por otra parte en el Frente Amplio no habría consenso aún para levantar una candidatura por O´Higgins y el ex diputado Esteban Valenzuela sería el candidato del Frente Regionalista Verde mientras el ex diputado Ricardo Rincón levantaría una candidatura como independiente.

La primaria legal para gobernadores regionales y alcaldes (solo en las comunas donde hay acuerdo) se realizará el próximo 29 de noviembre y en ella pueden votar todos los mayores de 18 años de edad pudiendo elegir en que primaria participar mientras que los militantes de partidos políticos solo pueden votar en la primaria de su sector político.