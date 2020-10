Fernando Ávila Figueroa.

Un lamentable incendio ocurrió en el sector de Lo Miranda, comuna de Doñihue, donde un incendio destruyó en su totalidad la capilla Sagrado Corazón de Jesús ubicada en calle Santiago Droguett, sector Plazuela. Carabineros y Bomberos recibieron la información que a eso de las 05:40 de la madrugada las llamas arrasaban con la estructura y con todo lo que había en su interior, debiendo acudir en primera instancia voluntarios de Lo Miranda y Doñihue para controlar la situación.

Una vez que se controló la emergencia en la capilla siniestrada, a eso de las 07:00 de la mañana de este jueves llega hasta carabineros del sector Lo Miranda el sacerdote , Gabriel Rubén Becerra Ortiz, párroco de Lo Miranda, , quien informa que en la Iglesia Asunción de María de Lo Miranda, personas que pertenecen a la Pastoral Juvenil ingresan al recinto y se percatan que específicamente en el exterior de la oficina de la secretaria, había una alfombra adosada a un pilar de la estructura, la que estaba en fase de libre combustión.

Se logró apagar el fuego no provocando daños estructurales, procediendo a revisar cámaras de seguridad. Estas muestran que a eso de las 06:05 de la mañana ingresa un individuo, quien se da a la fuga a las 06:15 de la mañana en dirección desconocida. Es por ello que la investigación apunta a conocer si este hecho está relacionado con el primer incendio, ya que no se descarta que el siniestro de la capilla Sagrado Corazón de Jesús haya sido intencional, hechos que no dejaron a personas lesionadas.

Se dispuso que en la investigación del caso trabaje personal de Labocar, SEBV y la SIP de Carabineros, además del trabajo en el lugar de Bomberos de Doñihue, Coltauco y Coinco.

Diócesis lamentó el hecho

La Diócesis de Rancagua junto con lamentar el hecho informó que con mucho dolor “en horas de la madrugada de este 1 de octubre ocurrió un incendio en la Capilla Sagrado Corazón del sector de Plazuela en Lo Miranda. Ello significó la pérdida total de este lugar sagrado. De acuerdo a las primeras informaciones se presume intencionalidad en el siniestro. “Junto con lamentar profundamente este hecho, manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de Lo Miranda y su párroco, Gabriel Becerra. Ofrecemos nuestra oración por esa comunidad y esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos”, informan desde la Diócesis.

Conversamos con el Padre, Gabriel Becerra, Párroco de Lo Miranda, quien visiblemente acongojado por la situación, agregó que los antecedentes que maneja es que se trató de un hecho intencional, ya que fueron dos hechos puntuales los ocurridos, primero el incendio de la capilla y 45 minutos después se intenta quemar la iglesia parroquial del centro de Lo Miranda, donde se encontró adosado a un pilar una alfombra.

Si bien lo ocurrido en la capilla Sagrado Corazón de Jesús es materia de investigación por personal de Labocar, para el sacerdote son demasiadas las coincidencias que hace que refuercen la tesis de la intencionalidad. Sobre los motivos de los hechos, desconoce si existen grupos organizados anti Iglesia Católica, pero no oculta su sentir al calificar la situación como triste y dura, ya que no recuerda que en otras capillas o parroquias de nuestra región haya ocurrido un hecho donde casi esté comprobada su intencionalidad,. Destacó que de no ser por lo jóvenes que alertaron de la situación en la Iglesia Asunción de María de Lo Miranda, se estaría en presencia de dos incendios de proporciones.

Como mensaje a la comunidad, cree que este tipo de hechos más que los daños materiales, es un daño moral que se produce, pero que a la vez robustece el corazón de las comunidades creyentes, y católicas. “Según lo que me comentaban las comunidades de la capilla esto les da más fuerza para seguir trabajando y levantar la capilla rápidamente para seguir adelante. No hay tiempo para ponerse a llorar sobre los escombros”, dijo el Padre.

UN LLAMADO DE ATENCION PARA LOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD REGIONAL

También preocupado por el hecho se mostró el alcalde de la comuna de Doñihue, Boris Acuña, quien señaló que este tipo de hechos reflejan un llamado de atención para quienes tienen a cargo la seguridad a nivel regional.

Junto a las comunidades y con recursos propios pudieron colocar cámaras de seguridad en algunos sectores, imágenes que hoy están ayudando a poder esclarecer los hechos y aportar pruebas concretas. Según Acuña, la situación ocurrida fue advertida, ya que vía redes sociales, los equipos de seguridad de la comuna presumían que un hecho de estas características podía suceder.

Esto debido a que personas vía redes sociales daban a conocer hechos que tenían relación con la oposición a la Iglesia Católica, por lo que todos estos antecedentes los están entregando a los organismos correspondientes para la investigación, incluso aduce que poseen registros de quien podría ser el responsable de los hechos, imágenes que serán aportadas por las cámaras de seguridad. “Retomando algunas opiniones que se vertían en esas redes sociales, hoy día podemos decir que hay personas que estaban anunciando este delito y estamos aportando como pruebas también”, dijo el alcalde.

La primera autoridad comunal se reunió con la gente de la localidad de Plazuela, donde asegura que existe una comunidad unida, dispuesta a trabajar y reconstruir su capilla para así hacerle frente a las personas que realizan estos actos vandálicos.

El alcalde adujo que producto del incendio la capilla de Plazuela quedó con pérdida total, calificando el hecho como un atentado incendiario. “Debido a esto, los vecinos del paradero 5 salieron a resguardar la capilla de su sector por temor a otro atentado. Si bien como municipio ayudaremos con la reconstrucción, no estamos dispuestos a aceptar estos actos vandálicos, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias aportando todos los antecedentes a la investigación de Labocar de Carabineros. Estos actos no acabarán con nuestra fe, sentencio Acuña.

LABOCAR INICIA INVESTIGACIÓN

Durante la mañana de este jueves, personal de Labocar inició la investigación del siniestro. En este sentido, el Capitán de Labocar, Robinson Gonzalez, sostuvo que a eso de las 06:00 de la mañana carabineros del Retén Lo Miranda fueron alertados del incendio en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, del sector Plazuela de Lo Miranda.

Se logra coordinar el trabajo con bomberos, quienes controlan la situación, pero lamentablemente la estructura presentó daños totales. Luego, a las 06:30 de la mañana, nuevamente carabineros fue alertado de que en la Parroquia ubicada en el centro de Lo Miranda, específicamente en las cercanías de la Plaza de Armas, se producía un amago de incendio que fue controlado rápidamente. Tras ello el fiscal de turno dispuso que fuera Labocar quien iniciara la investigación de ambos hechos, para determinar si están relacionados entre sí y sus causas.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a posible responsable de ataques incendiarios

Tal como lo había indicado el alcalde de Doñihue, Boris Acuña, se colocaron a disposición las imágenes de cámaras de seguridad que evidencian quien podría ser el responsable de los actos incendiarios que afectaron a la capilla del sector Plazuela y la Parroquia de Lo Miranda. A partir de ello vecinos del sector indicaron y reconocieron a quien aparece en las imágenes, el que podría ser uno de los posibles responsables, esto por su forma de caminar y sus vestimentas.

Durante la tarde de este jueves carabineros realizaba operativos para dar con el paradero de esta persona y así establecer si tiene alguna participación en los hechos. El trabajo se concentraba en entrevistas con vecinos y posibles testigos.