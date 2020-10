¿Puede un equipo cambiar mucho de una semana para otra? Sí, O’Higgins lo sigue demostrando. De visita, el conjunto rancagüino -en esta vuelta después del parón por la pandemia- juega suelto, consigue goles y gana partidos. En casa, todo lo contrario, cae en un pozo, en una serie de errores que le terminan costando muy caro y que además ratifican que es el peor local del Torneo Nacional 2020.

El pasado viernes, en el estadio El Teniente, la irregularidad mostrada por el equipo de Patricio Graff lo atrapó en unos primeros 45 minutos horrendos, del terror, donde iba perdiendo 0-3 y además con un hombre menos tras la expulsión de Paulo Magalhaes.

Los goles de Rubén Farfán (24’), Diego Vallejos (30’) y Víctor González (43’) fueron dagas que ni el más fiel de los hinchas que estaba en su casa, frente al televisor, pudo resistir. Es más, aquella producción hizo recordar la experiencia de 2019 frente a Antofagasta, cuando varios de esos mismos jugadores vieron como los Pumas les “pintaron la cara” también en un tiempo, con un 0-5 en el marcador y también con el mismo expulsado. Una teleserie ya vista.

Después de eso, en el segundo tiempo, los pupilos de Graff se vieron mucho mejor, dieron con su fútbol, se generaron oportunidades, y de no ser por la notable actuación de Matías Cano, perfectamente pudieron marcar más que solo el descuento de Gustavo Gotti (55’).

Pero, como dejaron muchos espacios atrás, una contra a 8’ del final sentenció las acciones en favor de los Piratas, con el segundo tanto de Farfán.

¿ALGUNA EXPLICACIÓN?

Tras el partido, el DT Patricio Graff lamentó esta nueva caída en casa, señalando que hubo un factor clave al margen de los goles: la tarjeta roja a Magalhaes. “La expulsión determina el transcurso posterior del partido, porque con un 0-2 aún estás con posibilidades, pero el tercer gol nos termina lastimando en demasía”, expuso.

Además, manifestó que “en el segundo tiempo y con un hombre menos hicimos figura a Cano, tal vez faltó el acierto que tuvimos en el partido anterior”.

Eso sí, dejó en claro que no están bien, pues en “el cuarto gol viene de lo mal que estamos nosotros en cuanto al resguardo, o a la suerte, o a la forma. Un resultado abultado, pero cierto”.

¿Una posible salida? Nada, de momento. Como él mismo DT dijo hace algún tiempo, si no ve respuestas en sus jugadores se irá. Frente a Coquimbo, señaló, “está claro que están respondiendo, sino no salen como lo hicieron en el segundo tiempo. Lástima que no lo hicieron desde el primer tiempo”, pero que solo queda “aprender de ésto y confiar, porque los jugadores están respondiendo, se entregan”.

Finalmente, y ante la consulta del mal momento en casa, el trasandino señaló que “el trabajo es la única manera, al menos yo no conozco otra metodología para salir de esta situación. En casa nos cuesta mucho más, se nos complica”.

REPRUEBA EN EL TENIENTE

14.3 por ciento de rendimiento como local, el peor registro en años. Son siete partidos los disputados en el Mundialista, y solo un triunfo, en febrero pasado.

Solo ocho goles ha marcado en el recinto de calle Almarza en lo que va del año, y en contra le han anotado el doble: 16.

Número malos que a cualquier equipo, en un torneo normal, con público en las gradas, habría generado quizás la salida del DT el pasado viernes.

Ahora, contra Cobresal (el jueves a las 11 horas) será la prueba de fuego. Una nueva derrota seguramente no será resistida por Graff y sus colaboradores. De lo contrario, un triunfo lo volverá a afirmar, pese a la resistencia que ha mostrado la hinchada rancagüina.

El panorama 2020 como local

24 de enero: La Calera 1-2.

10 de febrero: Santiago Wanderers 2-1.

24 de febrero: Unión Española 1-3.

1 de marzo: Universidad de Chile 2-3.

30 de agosto: Antofagasta 0-1.

13 de septiembre: Everton 1-2.

2 de octubre: Coquimbo Unido 1-4.

Ficha del Partido

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Matías Cahais, Brian Torrealba, Roberto Cereceda (70’, Roberto Cereceda); Tomás Alarcón, Gerardo Navarrete (46’, Albert Acevedo), Ramón Fernández; José Luis Muñoz (46’, Matías Sepúlveda), Facundo Castro (70’, Facundo Castro), Gustavo Gotti. DT: Patricio Graff.

Coquimbo Unido (4): Matías Cano; John Salas, Federico Pereira, Juan Carlos Espinoza (69’, Raúl Osorio); Diego Aravena (69’, Gaspar Iñiguez); Víctor González, Nicolás Berardo, Fernando Manríquez (85’, Diego Vergara), Joe Abrigo; Diego Vallejos (58’, Luis Pedro Figueroa), Rubén Farfán (85’, Andrés Montero). DT: Juan José Ribera.

Árbitros: Eduardo Gamboa; Carlos Poblete, Sergio Lagos; Felipe González.

VAR: Rodrigo Carvajal, Franco Arrué.

Amonestados: Cereceda, Sepúlveda, Graff DT (OHI); Pereira, González, Manríquez (COQ).

Expulsados: 40’, Paulo Magalhaes (OHI).

Goles: 0-1, 24’, Farfán; 0-2, 30’, Vallejos; 0-3, 43’, González; 1-3, 55’, Gotti; 1-4, 82’, Farfán.

Estadio: El Teniente, Rancagua.