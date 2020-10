Más de mil 500 atenciones domiciliarias en seis meses es la auspiciosa cifra que orgullosamente presente el sistema de salud comunal. Esto ha permitido llegar a pacientes que, por vivir en lugares aislados, tener dificultades de desplazamiento o simplemente porque les daba miedo contagiarse, no estaban recibiendo atención de salud.

La doctora del CESFAM de Alhué, Nairim Gómez, recalcó que este sistema llegó en un muy buen momento, dada la alta tasa de incidencia de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID 19, que –afortunadamente- ya está en retirada en la comuna. “Gracias a Dios y a que pudieron ser atendidos en forma oportuna, todos los pacientes salieron de estos cuadros satisfactoriamente”, aseguró.

El equipo especializado que a diario recorre la comuna está formados por dos médicos, dos enfermeras y dos técnicos en enfermería.

El director de Desarrollo Comunitario de División El Teniente, Cristián Sanhueza, aseguró que los habitantes de Alhué sienten una preocupación importante por sus adultos mayores. “Sentimos que ellos son los más desvalidos en la pandemia, por lo tanto quisimos colaborar con una ayuda concreta. En este caso aportamos con los recursos para que personal de la salud pueda recorrer la comuna atendiendo a los pacientes que por alguna razón no pueden o no deben salir de sus casas.”

La iniciativa no sólo incluye la atención médica, también se entregan los remedios y se toman las muestras de los exámenes.

El alcalde de Alhué, Roberto Torres Huerta, destacó el espíritu de colaboración de la empresa con los vecinos de la comuna. En esta y otras iniciativas. “El Teniente ha aportado permanentemente con recursos para profesionales y para técnicos en enfermería, para que podamos entregar la mejor salud primaria posible a nuestros vecinos y vecinas en esta pandemia que no ha afectado tan fuertemente durante este año”.

En el marco de la campaña Juntos Nos Cuidamos, El Teniente también ha entregado kits de seguridad para prevenir el coronavirus a personal de salud y los vecinos de la comuna. Así como ha contribuido con la sanitización de los espacios públicos de Alhué, que se espera alcance el 100 % del territorio.

Rafael Núñez (beneficiario programa Adulto Mayor Protegido)

Cuando empezó esta peste, ahí empezaron a venir a mi casa porque uno no podía ir al consultorio. Me hacen preguntas, me toman la presión, me hacen exámenes, me dan la pastilla que tengo que tomar. Allá en la posta se junta mucha gente y en cualquier momento uno puede agarrar el virus.

Nelson Vasquez (Sanitizaron su calle)

Claro que es necesario. Ojalá pasaran más veces. Eso nos da más seguridad. Uno puede andar más tranquilo en la calle, claro que con mascarilla.