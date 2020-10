Fernando Ávila F.

Durante el fin de semana, Carabineros de la 5ta Comisaría de Peumo recibieron la denuncia de un grupo de vecinos, los cuales señalaban que en el estadio de la comuna, ubicado en calle O’Higgins s/n, donde hay varias multicanchas para jugar fútbol y futbolito, había un grupo de personas que no vivían en Peumo y estaban jugando un partido.

Al trasladarse al lugar y luego de conversar con las personas que hacían deporte se verificó que no eran residentes de la comuna, controlando a nueve personas que estaban jugando un partido de futbolito y que venían desde San Vicente de Tagua Tagua, comuna en cuarentena. Además no contaban con permiso para salir de la comuna, contraviniendo las disposiciones sanitarias y poniendo en riesgo la salud pública, a pesar de los llamados que permanentemente se están haciendo para no exponerse a los contagios.

Por estos motivos las nueve personas fueron detenidas por infracción al Artículo 318 del Código Penal. Los sujetos eran todos mayores de edad, sin antecedentes policiales, además, no presentaron oposición al actuar de Carabineros. Tras ello el Fiscal instruyó que quedaran apercibidos por el Artículo 26 del Código Penal, citados al Tribunal.