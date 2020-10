Una especial ceremonia de aniversario de Rancagua se vivió este lunes 5 de octubre, es que por la contingencia sanitaria este año no hubo grandes encuentros en la medialuna, o no se realizará la tradicional fiesta de la challa, pero no por eso con menos sentimiento se celebraron los 277 años de la capital regional.

La ceremonia comenzó poco antes de las 12 del día con la puesta de ofrendas florales en el monumento a Manso de Velasco en el frontis municipal, para luego trasladarse las pocas personas que pudieron asistir hasta el auditórium municipal donde esta especial celebración partió con el himno nacional y el himno de Rancagua ejecutados magistralmente por la orquesta de Cámara del Teatro Regional, quienes al finalizar la ceremonia también tocaron un especial “Chile Lindo”.

En la ocasión el ex alcalde de Rancagua Mario Barrientos hizo una especial alegoría de la fundación y la intendenta regional Rebeca Cofré invitó a seguir soñando con un Rancagua que sigue progresando.

Por su parte el alcalde Eduardo Soto, en lo que será su última celebración de aniversario como alcalde ya que no puede repostular, hizo un especial reconocimiento a Patricio Letelier y a Beatriz Valenzuela, ambos arquitectos, y la fallecida Carmen Flores por su especial aporte a la ciudad, en poder corregir la falta de protección patrimonial que tenía el centro histórico de Rancagua al asumir Eduardo Soto la alcaldía, adelantó que en diciembre ya debería estar el resultado de Estado como zona de protección patrimonial.

Recordó también la gran obra que significó construir el Teatro Regional y los grandes eventos que se han realizado en la Medialuna, desde Opera a Copa Davis, señalando que entre las obras pendientes está el dotar de una cubierta a este escenario para poder utilizarlo todo el año. Aunque dijo no querer dar una cuenta pública, terminó sus palabras recordando los dichos del ex presidente Ricardo Lagos, “Sanraval”, la unión de Santiago, Rancagua y Valparaíso en una sola gran zona eje del desarrollo futuro de nuestro país.