Ricardo Obando.

Es tal la inestabilidad que tiene O’Higgins en el torneo, que el partido del jueves podría provocar un sisma, como es la partida del entrenador. Eso sí, siempre y cuando el equipo vuelva a caer y mantenga a firme una pésima campaña en condición de local.

Para Matías Cahais, defensor, llegó el momento en que deben buscar ganar y sostener un rendimiento que fuera de Rancagua mejora mucho, pero que cuando salen a la cancha del Mundialista pareciera desvanecerse.

“Nosotros estamos muy preocupados, no solo de la situación del entrenador, de la situación de la institución, de los hinchas, de nosotros, de todo el mundo. Estamos todos en el mismo barco, que no está funcionando”, apuntó el trasandino.

Según dijo, en el plantel sienten la misma molestia que el hincha del club, puesto que el año ha sido muy malo en lo deportivo. “La misma sensación que tienen los hinchas, es la que tenemos nosotros. Sabemos que estamos muy al debe en cuanto a resultados, y en muchos partidos en cuanto al rendimiento”, expuso, agregando que “hay un ambiente muy negativo, en todos lados, por el hecho de los resultados. Es algo lógico”.

Es más, el ex campeón del Mundo Sub20, manifestó que en este instante “nos tenemos que hacer cargo cada uno desde donde nos toca. Nosotros no estamos haciendo las cosas bien dentro de la cancha, somos los primeros que nos tenemos que hacer cargo de la situación, somos nosotros los que entramos a la cancha y podemos cambiar la realidad”.

Junto con ello, expuso que están conscientes de que los resultados no están llegando, de que “la realidad es que nos está costando, mucho más desde lo mental que desde otra cosa”.

Es por eso que, recalcó, “tenemos que revelarnos dentro de la cancha, para agarrar confianza, encontrar líneas de pase”.

ASUMEN LA CULPA

Con su experiencia, Matías Cahais no esconde sus sensaciones. Al ser consultado respecto a la situación actual, es claro en manifestar que las culpas están del lado de los jugadores.

“Nos sentimos culpables, del momento del club, de la institución. Nosotros no estamos haciendo las cosas bien, estamos perdiendo prestigio y el entrenador también. Todos estamos preocupados por la situación y llega un momento en que no quedan más palabras para decir si en la cancha no cambian las cosas”, reflexionó.

Además, argumentó que “como jugadores, desde mi lado como uno de los jugadores más grandes, es hacernos cargo de la cosas que nos toca vivir, saber que no estamos haciendo las cosas bien, y que cuando sí lo hacemos, no podemos sostener el rendimiento durante varios partidos y por eso tenemos esa irregularidad que tenemos como equipo”.

Ahora bien, para poder ganar este jueves, añadió que “nosotros tenemos que tratar de pensar en positivo, que las cosas saldrán bien, y demostrarlo en hechos dentro de la cancha. Tenemos que jugar más sueltos, con más confianza”.

EL PARTIDO

Frente a Cobresal, O’Higgins se jugará mucho, no solo la continuidad del técnico, sino que también buscar un triunfo para salir de la parte baja de la tabla.

Sobre los nortinos, Cahais expresó que “es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene jugadores muy rápidos y un muy buen organizador de juego. Nosotros conocemos las características de su juego, sabemos que tendremos que estar muy encima de Cañete, para que no lance”.

Finalmente, indicó que en la cancha, “vamos a tener que estar muy atentos a que nos coman las espalda con esas tan buenas asistencias que tiene Cañete”.