Luis Fernando González V.

Antes de señalar los números del día debemos señalar que la vocería de hoy fue algo extraña, primero se suponía que se realizaría ayer pero a través de un whatsapp el jefe de comunicaciones de la Intendencia señala que desde ahora las vocerías solo se realizarán jueves y lunes. Esperabamos hoy poder consultar el porque de esta determinación.

Hasta la fecha, tanto cuando las vocerías se realizaban a diario como cuando se comenzaron a realizar 3 días a la semana estas no han tenido un horario fijo, diariamente se informaba un par de minutos antes de su inicio y algunos alcanzábamos a llegar para poder realizar preguntas, muchas veces el tener que esperar que hablase el ministro de Salud primero en Santiago hacía variar bastante el horario, además generalmente la vocería es transmitida por las redes sociales de la Intendencia, solo eventualmente la transmitió alguna vez el Servicio de Salud o la Gobernación, eso siempre se informó con anterioridad con tal de que los medios pudiésemos colgarnos de esa señal para transmitir en vivo, especialmente las radios. Pero nada de eso sucedió hoy jueves, no se avisó el horario, fue transmitida por el facebook de la gobernación, casi como una especie de vocería clandestina. Entre las preguntas que quedaron pendientes está el saber la positividad comunal, de poco sirven las cifras solo de los casos diarios para entender el estado real de la pandemia ya que estos están directamente relacionados con la cantidad de test efectuados y sabemos que el virus se comporta de manera diferente en los territorios, por eso el plan paso a paso toma medidas a nivel comunal y no regionales, entonces el solo promedio regional poco dice.

Volviendo a los números de hoy, una vez visto el video puesto en la pagina de facebook de la Gobernación de Cachapoal se informaron 84 nuevos casos en nuestra región, sin que se señalará la cantidad de test PCR informados en las últimas 24 horas, aunque sí se dijo que la positividad regional es del 8,7%, con estos datos realizando una simple operación matemática podemos inferir que los test realizados ayer fueron 965, mientras que el informe nacional del Minsal señala que fueron mil 014 los test realizados y el informe (escrito) local dice que fueron 958 los test PCR. ¿Con que número nos quedamos?

Además por comuna en el informe diario se señala que los 84 nuevos casos se desglosan de la siguiente manera.

21 casos de Rancagua

11 casos de San Fernando

7 casos de Machali

7 casos de Rengo

4 casos de Graneros

4 casos de Pichilemu

4 casos de Requinoa

4 casos de San Vicente

3 casos de Chimabarongo

3 casos de Peumo

2 casos de Las Cabras

2 casos de Nancagua

2 casos de Olivar

1 caso de Coinco

1 caso de Coltauco

1 caso de Doñihue

1 caso de Palmilla

1 caso de Peralillo

1 caso de Pichidegua

1 caso de Quinta de Tilcoco

1 caso de Santa Cruz

2 casos de otras regiones

17.093 casos totales en la Región de O’Higgins

435 total de personas fallecidos por COVID-19

NACIONAL

1.575 nuevos casos

476.016 total de casos

77 nuevos fallecidos (inscritos en DEIS)

13.1670 total de personas fallecidos por COVID-19