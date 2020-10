No es aventurado indicar que en la última década las Tecnologías de la Información han venido a cambiar la manera de comunicarnos, mostrando en esta pandemia su cara más amable que es la que permite romper las distancias, y a muchos de nosotros seguir trabajando desde nuestros hogares, al mismo tiempo las redes sociales se han convertido en el lugar donde los ciudadanos acuden para conectarse con la esfera pública. Igualmente, la relación entre representantes y representados encuentra también formas y canales hace una década desconocidos para potenciarse.

Pero al mismo tiempo, donde esta forma de comunicar algo tiene que ver, vemos como las posiciones se extreman y la sana política del dialogo se ve cada vez más incierta. Es que en redes sociales entramos muchas veces en lo que se llama la “burbuja informativa”, es decir que pese a romper las distancias físicas se exacerban las distancias emocionales e ideológicas al solo interactuar y comunicarnos con aquellos que piensan de manera similar a mí, o que refuerzan mis propios prejuicios, al tiempo que es evidente la propensión creciente a convertir la comunicación en mero espectáculo y a sus actores en productores de mensajes cuyos contenidos apelan solo a aspectos superficiales. Así muchos actores políticos, con algunas excepciones, convierten las redes sociales en un instrumento más al servicio del marketing del emisor del mensaje, que del mensaje mismo o de la interacción con sus receptores, cuando la novedad y la gracia primigenia de las redes no está en el emisor único del mensaje sino en la interacción que se puede lograr con los receptores, para modelos de un único emisor todo poderoso que envía a miles de receptores anónimos su mensaje ya tenemos la televisión, los mass media magistralmente retratados hace ya bastantes décadas por Marshall McLuhan con la frase “El medio es el mensaje”. Se suponía que las redes rompían esta lógica. El político ya no es -o no debería ser- el centro de atención. Para ello están las reuniones de partido o los encuentros con simpatizantes.

A nivel local lo vemos a diario reflejado en comunicaciones que no son más que una foto y un breve texto descriptivo de una reunión con una autoridad de nivel superior, destacando gestiones que suelen estar fuera de sus atribuciones o alcance. Así, las esperanzas de hallar una forma diferente de pensar y actuar en política se diluye, como también las expectativas de campañas novedosas y participativas, como está ocurriendo con los comandos del Apruebo y el Rechazo, donde abundan las consignas y uno que otro video promocional. Lamentablemente, la imagen de un político que sonríe se ha replicado como estrategia para un proceso como el que vivimos que requiere ideas, voluntad de comunicar y mucha claridad conceptual, en cambio comenzamos a creer que todo es fácil, como en las redes sociales, y eso es completamente falso.

Nuestro país necesita líderes políticos y sociales que escriban una nueva historia, y en mucho más que solo en 140 caracteres.

Luis Fernando González

Sub Director.