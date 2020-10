En tiempos de pandemia la reinvención es uno de los pilares para todos. No existe ámbito de la vida que no haya sufrido cambios y la cultura y recreación, son dos ítems que también debieron encontrar nuevas rutas para no morir en el intento.

Bajo ese respecto y considerando las limitantes de hoy, la Fundación Municipal de Graneros y la Municipalidad, han creado una extensa oferta para toda la comunidad, que puede participar remotamente, solo ingresando al facebook de la institución.

“No podemos abandonar a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo en momentos de tanto estrés por los encierros. Si a eso sumamos que aún existen problemas sociales, el escenario no es el mejor. Y precisamente por estas razones, junto a la fundación generamos estos espacios virtuales, donde todos pueden participar conectándose desde cualquier dispositivo. Es importante destacar, que en estas actividades también existe el respaldo financiero del Gobierno Regional”, expresa el alcalde Claudio Segovia.

Las alternativas para todo público incluyen el Festival de Música Ave Fénix (viernes de octubre y noviembre, 19:00 horas); Cápsulas Artesanales (lunes y miércoles de noviembre, 16:00 horas); Talleres Formativos (danza, violín, teatro); Obras de Teatro (jueves de noviembre, 18:00 horas).