No se va. Eso afirmó tras el partido. Patricio Graff, pese a la mala campaña, acrecentada por la derrota frente a Cobresal, apuntó que no renunciará al cargo, ya que dijo, no quiere dejar a sus jugadores a la deriva.

“Lo peor que le puedo hacer a los jugadores, por el esfuerzo que vienen haciendo y el de hoy, es dejarlos botados”, fue lo primero que sentenció el entrenador.

Es más, expresó que “no es el momento para huir, es el momento para estar, para poner el pecho a la situación”.

Junto con ello, y ratificando su postura, dijo que “nosotros seguimos con la convicción, con el sacrificio que estamos haciendo todos, para sacar a O’Higgins de Rancagua de esta situación complicada”

Ahora bien, respecto a qué lo lleva a autosostenerse en el puesto, el DT agregó que “la confianza en mi trabajo, eso está más que claro”.

Finalmente, Patricio Graff cerró sus declaraciones señalando que no siente vergüenza por el actual momento de su escuadra. Al respecto, aseguró que “vergüenza es robar, aprovecharse de situaciones. Pero vergüenza no, para nada”.

Cabe consignar que, al cierre de esta edición, la directiva rancagüina estaba reunida para definir cambiar o no al entrenador.