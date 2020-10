Fernando Ávila Figueroa

Este 25 de Octubre será la ciudadanía quien tendrá en sus manos la posibilidad de poner fin a la actual Constitución, o continuar con la que nos rige hoy en día. Será un día histórico donde se espera que miles de personas se pronuncien por el apruebo o por el rechazo, un tema que desde el inicio del “Estallido Social”, ha estado en la primera plana de los medios, y también en las conversaciones de todos. Es por ello que desde hoy y un día a la semana comenzaremos a conocer la opinión de personas que se pronuncien sobre su postura respecto a este tema, no importando su quehacer en la sociedad, ya que lo esencial es saber que lo lleva a votar por el rechazo, o por el apruebo.

Conversamos con Diego Acevedo, vive en la comuna de Rengo, es de profesión Cientista Político, pero actualmente se desempeña como empresario del rubro de la construcción. Su voto lo tiene claramente definido y es el Rechazo. A su juicio existen muchas personas que tienen su opinión y su tendencia, quienes se ocultan detrás de un teclado de computador o las redes sociales, sin embargo, al momento de dar su postura cara a cara no la entregan, por no ser impopulares, lo que les lleva a decir que están a favor del apruebo, pese a que lo que realmente piensan es otra cosa.

Citó como ejemplo que existe mucha gente que apoya la labor de Carabineros, pero que se restringen al momento de entregarla públicamente para evitar como dijo anteriormente ser “impopular”. Agrega que hay cierta desinformación de la gente, ya que de cambiar la Constitución, las reformas vendrán más adelante, además de indicar que la comunidad debe tener la claridad de que con la nueva Constitución no se van a cambiar las leyes.

Para Diego lamentablemente en el país no están habiendo acuerdos políticos, por lo que instó a los políticos a que se alejen de peleas chicas, de peleas de la calle y levantar banderas sin sentido, con el fin de conversar, llegar a acuerdos y que existan los quorum en el caso de que haya que modificar leyes, esto con el objetivo de seguir avanzando.

Diego Acevedo cree que la ciudadanía no está preparada para realizar demandas, debido a que no sabe cómo manifestarse e ingresar una política pública al sistema, recordando la revolución pingüina, la que a su juicio pedía cerca de 20 demandas, pero aduce que no se logró todo. Esto debido a que las demandas nunca ingresaron al sistema al no ser capaces los estudiantes de continuar una línea para llegar al fondo del tema. “Con nueva Constitución no se cambia absolutamente nada, continuamos tal cual como estamos”, dijo.

Aduce que falta un poco de educación cívica, así como existe mucha información que circula la que es falsa, lo que perjudica la opinión de las personas. Agrega que muchos de los que se manifiestan creen que, por ejemplo, cambiando la Constitución no habrá más AFP, enfatizando que lo que se debe hacer en una reforma constitucional, pero antes cambiar la ley.

Sobre los resultados del plebiscito cree que será estrecho, pero que ganará la opción Rechazo, esperando que la ciudadanía tenga conciencia de la opción que se tomará, esto con el fin de que cualquiera que sea la opción ganadora automáticamente se llegue a acuerdos y se cambie el chip, respetando la opinión de lo que dicten las urnas.

APRUEBO

En la postura contraria está Álvaro Lizana, activo partidario de la opción Apruebo en la comuna de Rengo. Él es de profesión Ingeniero en Informática, además ser un conocido músico y activista social. Para Álvaro, el Apruebo va de la mano con una Convención Constitucional, esto debido a que a su juicio la actual Constitución fue escrita de manera ilegítima, bajo un régimen militar sin participación ciudadana, donde no había patrones electorales y que no representa el sentir de la ciudadanía.

Agrega que Chile necesita una nueva Constitución que garantice los derechos básicos de las personas y de las comunidades, permitiendo que todos puedan tomar decisiones sobre el futuro del país, de las políticas medioambientales, culturales, derechos básicos como salud y educación. “Queremos una nueva Constitución que garantice estos derechos y que venga a recuperar un poco de poder hacia las personas”, dice Álvaro.

Para Álvaro la opción Apruebo ganara con al menos un 75 por ciento de los votos, pero sobre la Convención Constitucional puede haber un poco de problemas, ya que son términos que la gente no maneja al ciento por ciento o no lo puede entender, considerando que el mensaje de la derecha sobre Convención Mixta ha sido muy fuerte, lo que ha llevado a que la gente se confunda.

Álvaro Lizana considera que si bien existen muchos temas que se pueden cambiar con leyes, esto ha costado mucho, ya que asegura que la derecha siempre se ha negado a las grandes transformaciones, siempre con quorum altos, lo que requiere grandes reformas para garantizar los derechos básicos.

Además aduce que el hecho que la gente no entienda que es la Constitución y que nos afecta, también se debe a una falta de educación cívica, ausente en la educación chilena que ha hecho que la población sumisa no entendiera las razones de las crisis que existían, entendiendo recién ahora las desigualdades e injusticias, cuya raíz a su modo de ver es la Constitución ilegítima del año 1980.

Hizo un llamado a aceptar los resultados del próximo 25 de octubre, pero convencido de que el Apruebo ganará de manera amplia, trabajando en conjunto por el bien del país.