Luis Fernando González- Gisella Abarca

Con una apretada agenda de actividades se encuentra el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, y es que este jueves se conmemoró el Día Internacional de la Fruta y la Verdura, por lo que acudió hasta Lo Valledor para dar a conocer los resultados de una encuesta impulsada por el Ministerio de Agricultura, la Corporación 5 Al Día y Elige Vivir Sano, en el marco del Día Nacional de las Frutas y Verduras.

“Estuvimos en Lo Valledor dando a conocer un concurso que hicimos hace más de un mes para preguntarle a los chilenos cuál era su fruta y sus verduras preferidas, hoy dimos a conocer los resultados y la sandía ganó por un estrecho margen a la frutilla y la frutilla ganó por estrecho margen a las paltas también, en las verduras la número uno fue la lechuga, en segundo lugar el tomate, y tercer lugar fue el apio”.

El secretario de estado además informó que asistió a la discusión del presupuesto agrícola “estamos presentando un presupuesto al Congreso que tiene un reajuste de un 9,1%, somos el quinto ministerio que mayor de incremento al presupuesto tuvimos”.

También estuvo en Lampa junto a la Ministra del Trabajo, María José Zaldivar para informar del plan de subsidio al empleo “fuimos a lanzar subsidios al empleo, muy importante esta noticia para la agricultura, porque vamos a tener 2 mil millones de dólares disponibles para ampliar a 1,3 millones de personas y es esta época la agricultura demanda una cantidad enorme de mano de obra y llega en un momento muy oportuno para nosotros que llevamos 25 mil personas que se han adscritos al convenio”.

Además, se refirió a las medias sanitarias y de cómo se enfrentará esta temporada de cosecha en los paking en la región de O’Higgins.

No obstante una de las informaciones más relevantes, según información entregada por el Ministro de Agricultura, da un paso al costado como posible carta senatorial tanto para la región de O’Higgins como para el Maule, aquí les dejamos más detalles del Secretario de Estado en entrevista exclusiva con El Rancagüino.

La agricultura no paró con la pandemia, y usted en redes calificó de héroes anónimos a los agricultores que siguieron manteniendo la red de abastecimiento y alimentos ¿en época de cosecha y en trabajo temporada cómo se ve la agricultura en este contexto de pandemia?

R.- Dijimos que todos los trabajadores agrícolas que están en primera línea, han sido verdaderos héroes anónimos, porque gracias al trabajo de tanta gente, a los chilenos no les ha faltado alimento, ellos han trabajado para que nosotros podamos alimentarnos y eso se valora muchísimo, el trabajo que han hecho los trabajadores agrícolas, los agricultores y el abastecimiento de alimento que hemos tenido ha sido muy cercano.

Ahora parten las labores muy intensivas en mano de obra, tanto raleo, cosecha y otras, y tenemos que enfrentar esta cantidad enorme de gente que contrata la agricultura tomando todas las precauciones que nos indica el Ministerio de Salud, por eso seguir usando las mascarillas, mantener la distancia social, el lavado de manos es fundamental. El 14 de octubre, vamos a tener un seminario con todos los miembros del agro, con el Ministro de Salud y del Trabajo para ver cómo vamos a enfrentar las cosechas, los paking donde se junta tanta gente, porque tenemos que sacar la cosecha adelante en época de pandemia.

¿En cuanto a protocolos habrá que cambiar los cuidados el trabajo de temporada?

R.- Es muy importante que a todas las normas de las buenas prácticas agrícolas que dicen relación fundamentalmente con higiene y la seguridad de los trabajadores, agreguemos todas las normas que nos ha pedido el ministerio de salud para enfrentar el Covid 19, por eso tenemos que implementar ahora las buenas prácticas agrícolas agregándoles todo lo que tiene que ver con los protocolos de Covid 19.

¿Cómo se ha visto en tiempos de pandemia la exportación de frutas y verduras?

R.- Es un tema siempre importante, la logística, las cosechas tiene que funcionar, el transporte, aeropuertos, puertos, pasaos fronterizos y todo lo que implica la producción de alimentos y su arista. Estamos como Ministerio de Agricultura muy activos, tenemos un SAG que está en los pasos fronterizos, que está en los puertos y aeropuertos, tenemos un INDAP que está desplegado por todo Chile atendiendo a la agricultura familiar campesina y tenemos que hacer un esfuerzo grande y el llamado que hago es a la responsabilidad, el país tiene que seguir funcionando, porque hay 2 millones de personas sin empleo, es muy importante recuperar la economía, pero más importante es cuidar la salud, pero ya tenemos que ir hablando de la recuperación económica porque hay muchos compatriotas nuestros que han perdido su trabajo y lo único que quieren es volver a trabajar, por eso tenemos que evitar los brotes y tenemos que ser muy responsables.

¿Las exportaciones propiamente tal, como se han comportado?, ¿se han mantenido, han bajado, han subido?

R.- Está empezando la temporada, hasta la fecha no hemos tenido problema en las frutas de invierno que son fundamentalmente los cítricos, las paltas y las hortalizas que no paran, hemos podido normalmente desarrollar esa cosecha, pero ahora viene una etapa muy importante que son las cosechas de cerezas, que son muy intensiva en mano de obra entonces tenemos que ser muy responsables en seguir los instructivos que hemos diseñado para no tener brotes.

Se viene la temporada de incendios forestales que es bastante compleja en nuestra región ¿Cómo en tiempos de pandemia se aborda este tema?

R.- Estamos con un pronóstico muy malo, estamos esperando temperaturas máximas mayores a las del año pasado, y también va a haber baja humedad relativa, las precipitaciones que vamos a tener son bajas y hay mucho combustible, hay un bosque esclerófilo muy estresado, seco, que es material altamente inflamable, pende muy rápido y tenemos que hacernos cargo que vamos a tener una temporada durísima por lo que lanzamos el plan nacional de prevención de incendio, en el cual llevamos trabajando mucho tiempo en poder diseñar un programa robusto.

La prevención es clave, el mejor incendio es el que no ocurre, y que cada chileno sea un prevencioncita. Si ocurre un incendio llamar al teléfono 130 de Conaf cuando veamos humo, es fundamental para la propagación el llamado que hacemos. Ayúdenos a controlar, combatir los incendios forestales.

Su nombre ha sonado como posible carta senatorial tanto para la región de O’Higgins como para el Maule ¿Cómo toma esa opción?

R.- Siempre es un honor que el nombre de uno esté presente, pero he dicho en reiteradas oportunidades, no está demás decir que tengo un vínculo muy cercano con O’Higgins y Maule; pero mi decisión es seguir en el Ministerio de Agricultura, mi decisión es hacer bien lo que estoy haciendo hoy día, es un Ministerio maravilloso, un ministerio que me ha permitido recorrer el país, estoy realmente enamorado del mundo rural y de los desafíos que tenemos, así que estoy concentrado en hacer bien mi pega y creo que cuando deje el cargo pensaremos cuáles serán los pasos a seguir.