¿Qué tiene que ver el VAR con la seguridad nacional? En principio, absolutamente nada, sin embargo, tras las palabras de la Ministra Cecilia Perez, quien exigió la liberación del audio de las comunicaciones entre los jueces del partido de Chile contra Uruguay, ambos temas se entrelazan. Esta exigencia, llama poderosamente la atención, pues el Gobierno se ha negado y de manera sistemática, a la entrega de los correos electrónicos en el caso de la querella que se tramita actualmente por la fiscalía de alta complejidad. Mensajes que fueron autorizados como señala la ley por un juez, actuación que fue notificada a las autoridades del Ministerio de Salud por el fiscal Marcelo Carrasco, incluso con mayor antelación de la que señala la ley. Medida ante la cual y haciendo uso de una facultad consagrada en el código procesal penal, señalaron que por motivos de seguridad nacional no se haría entrega de la información requerida. Sobre este último punto, resulta valido cuestionar ¿cómo es posible los abogados de personas naturales, hagan presentaciones ante la Corte Suprema, indicando las razones por las cuales se afectaría la seguridad nacional? Cuestionable, puesto que, dichos abogados no representan al Estado, sino a personas particulares y, por supuesto, como corresponde, defienden los intereses de estos y no los del Estado. También llama poderosamente la atención la manera en que la presentación del Ministro de Salud, intenta evaluar el mérito de la resolución del juez de garantía, la que por cierto, se encontraba firme hace mucho tiempo. Al respecto, y por último, lo que probablemente continúe en discusión es que la Corte Suprema, eventualmente, pueda considerar que efectivamente hay información que afecta la seguridad nacional y ordenara la entrega de la información que sea pertinente para el éxito de la investigación, la cual, difícilmente, se puede visualizar en las presentaciones de las defensas de los querellados. La duda final, entonces, será quien selecciona esa información, ¿el propio ministerio investigado? ¿El Ministerio Público? ¿La Corte Suprema? En este sentido, compartimos lo dicho por la Ministra Pérez: es necesario entregar la información requerida, tanto del VAR como la del Ministerio de Salud.

Carlos Silva

Académico Derecho Penal

Universidad Andrés Bello