El teletrabajo o el trabajo remoto llegó para quedarse en muchos casos, de la mano de la pandemia al principio, pero también muchas empresas están encontrando que los empleados lo prefieren y quizás se convierta en la nueva norma. Lo cierto es que hasta que aparezca una vacuna, o bien si se convierte en la nueva tendencia de empleo, muchas personas tendrán el teletrabajo como una normalidad y al estar poco acostumbrados a esta modalidad podemos descuidar la salud y por ende estar en riesgo de algunas patologías.

Celebrándose recientemente el día del corazón, las personas comienzan a tomar noción sobre los peligros que implica el sedentarismo y otros problemas asociados al trabajo en casa. Si bien algunos especialistas señalan que para muchas personas trabajar desde casa puede transformarse en un alivio, otros están manifestando que también puede ser una causa de estrés para quienes no están acostumbrados o no lo prefieren.

Eventualmente será un problema que se solucionará de una forma u otra, sea en el formato de una vacuna, o bien mediante protocolos que permitan el regreso al trabajo de forma normal. Pero mientras tanto, debemos encontrar formas para poder mantener nuestro cuerpo saludable y sobre todo evitar esos peligros invisibles que son la hipertensión, el estrés y otros problemas asociados a la nueva normalidad de trabajo. Veamos algunas formas inteligentes y muy sencillas de llevar adelante para poder evitarlo:

Tomar mucha agua: se trata de uno de los productos más importantes para muchos órganos, incluyendo el cerebro. A veces, en la nueva vorágine, olvidamos tomarla y podemos deshidratarnos e incluso tener fuertes dolores de cabeza. Una forma de “obligarse” a tomar es comprar una botella reutilizable y llenarla cada mañana antes de comenzar y terminarla para el final de la jornada laboral.

Aire fresco: no parece, pero el hecho de no salir a trabajar implica que no estamos tomando ni un mínimo de aire y eso también puede afectarnos. La famosa “fiebre de cabaña” que dicen en el norte, tiene sentido ya que el encierro prolongado puede afectar a nuestra psiquis. Unos 20 minutos luego del almuerzo al sol, no sólo mejorarán nuestro estado de ánimo, sino que también nos brindarán la dosis de vitamina D necesaria para el día.

Ejercitarse: podemos combinar salir a tomar aire con hacer algo de ejercicio. En algunos casos será mejor antes de almorzar, para otras personas después, es cuestión de encontrar el ritmo. Existen muchos tutoriales que nos ayudarán a llevar adelante rutinas simples y fáciles, sin necesidad de comprar equipos.

Snacks nutritivos: para evitar comer de más, con la tentación de tener la heladera o alacena a mano, lo mejor será dejar en nuestra oficina una banana, pera o bien un turrón de maní para sacarnos del paso.

Delivery saludable: a veces la hora de la comida puede ser un momento de tentación de pedir algo grasoso y poco saludable. Lo mejor será optar por comida más saludable y sofisticada como es el sushi.

Incluir antioxidantes en la dieta: el sushi muchas veces cuenta con palta u otros alimentos ricos en esos compuestos indispensables para combatir el envejecimiento de las células, algo que podemos complementar con snacks como arándanos o bien un té verde.

Planear las comidas: tener en cuenta una dieta balanceada y saludable nos ayudará a pensar mejor qué vamos a comer en la semana y así poder hacer una lista y tener bien en mente qué necesitamos antes de ir a comprar.