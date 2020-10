Ricardo Obando.

Son años en los que Albert Acevedo ha vestido la camiseta de O’Higgins. En dos instancias, la última desde 2014 hasta hoy, han sido más las buenas que las malas. Es por eso que uno de los referentes del equipo reflexionó acerca del mal momento deportivo que vive la institución, donde la seguidilla de resultados negativos más la pérdida total de esa autoridad que mostró la institución por años jugando en Rancagua, los tiene luchando por evitar el descenso a Primera B.

Siempre franco en sus respuestas, el defensor central manifestó que “tenemos que lucharla, tampoco es fácil la situación, yo no pensaba vivir esta situación a esta edad. A ponernos los guantes, a seguir dando la cara y créame que entendemos cuando la gente nos dice algunas cosas por la situación en que estamos”.

Y claro, la reacción de la hinchada es de molestia por la mala campaña, donde los dardos se apuntaron al ex director técnico, Patricio Graff. Es tal el momento, que Albert indicó que “lo puedo graficar con que duele el corazón al mirarse donde estás, al mirar la tabla de posiciones. Nos sentimos responsables absolutamente (de la partida del entrenador). Duele ver esta situación, duele y no poco”.

HASTA EL FINAL

“En mi carrera no recuerdo haber vivido una situación como la que estamos viviendo en el club y creame que no es fácil llevarla, experimentarla ya a mi edad, cuando las situaciones futbolísticas no solo son parte de tu trabajo, sino que parte de tu vida”, expuso uno de los capitanes del equipo.

Junto con ello, agregó que “desde mi punto de vista, siento que para que los procesos funcionen, se necesita un conjunto de situaciones que te pueden llevar al éxito o a rendimientos pobres”, y que “los éxitos y las malas campañas no dependen un solo factor, y lo digo con propiedad, porque me ha tocado estar en las dos caras de la moneda”.

Es más, Albert Acevedo fue más allá y recalcó que con el actual escenario, a un paso de estar en puestos de descenso, “vamos a dar la pelea hasta el final, nos alcance o no, pero si nos tenemos que hundir, nos vamos a hundir todos, y si lo vamos a salir adelante, vamos a salir adelante todos”.

Además, el jugador del “Capo de Provincia”, sentenció que de todo esto, “hay que reponerse, hay que levantarse, porque es inevitable que muchas veces nos veamos de rodillas, porque de verdad en algunos momentos nos hemos sentido así. Creo que tenemos la capacidad, no la hemos puesto completa por diferentes razones, puede ser. La autocrítica parte por nosotros y también un tema de voluntad”.

Finalmente, el experimentado central puntualizó que este año, no han dado con el tono que les permita sumar unidades especialmente en casa, y que “creo que muchas veces no basta con correr y seguir metiendo, sino que levantarnos desde el punto de vista psicológico, de lo fuerte que hemos sido históricamente de local, por dar un ejemplo, y apelar a todas esas motivaciones”.