Ricardo Obando.

El jueves por la tarde, Víctor Fuentes, será el encargado de impartir instrucciones en el campo de juego sintético del estadio Bicentenario de La Florida. El DT interino buscará sumar puntos con un O’Higgins que necesita levantarse tras la salida de Patricio Graff y una serie de malos resultados que tienen el equipo hoy jugando un partido extra a fin de torneo para evitar el descenso. Así de negro es el panorama actual.

El pasado domingo Fuentes y Luis Flores tomaron el mando a la espera de los pasos a seguir por la dirigencia. Allí, tras una larga charla con el plantel, comenzó a delinear la visita a Audax Italiano donde sí o sí tiene que sumar unidades claves para la recta final del torneo.

¿Con qué panorama se encontró? “El sábado encontramos al plantel desanimado, un poco triste, por la posición en que nos encontramos y también por la salida del técnico anterior, de Patricio, porque eso siempre va a generar culpabilidad de los jugadores”, sostuvo.

Es más, recalcó que “el ánimo (el sábado) no estaba bueno, pero el domingo ya no era así, hubo buen ánimo, están conscientes de la situación en que estamos y más aún están conscientes que ellos son los únicos que lo pueden sacar adelante”, dijo el estratega.

De paso, recalcó que el plantel o gran parte lo conoce mucho, ya que dirigió a varios de ellos en las series menores y también en su estadía como ayudante de Cristian Arán. “El recibimiento es muy bueno, a la mayoría los he tenido y tenemos una buena relación”, dijo.

Junto con ello, apuntó que en estos pocos días de trabajo “nos hemos enfocado en cómo plantear el partido, qué tenemos que hacer, qué tenemos que potenciar”.

UN BUEN PAPEL

En esta oportunidad la meta es el jueves y lo que ocurra después ya no depende de él. En se sentido, Víctor Fuentes expresó que “yo siempre me preparé para estar en el lugar en que estoy ahora, antes fui el segundo y me sirvió mucho, y tengo una sensación de responsabilidad, para responder a quienes confiaron en mi”.

De paso, el profesional comentó que en esta pasada, “no queda más que responder y aplicar lo que uno conoce, y en base a eso, lo podemos sacar adelante con el trabajo que hemos realizado en la semana y con la inteligencia de los jugadores con más recorrido”.

Además, Fuentes destacó que al día de hoy, “lo único cierto es que tengo que dirigir el jueves y más allá no puedo ir, porque no lo sé. Pero, estoy a disposición de club, soy un trabajador y el club determinará los pasos a seguir”.

ORDEN DEFENSIVO

Como un ex defensor central, Víctor Fuentes da luces de cómo se parará O’Higgins este jueves. “Toda la semana les hemos mostrado el modelo de juego que vamos a utilizar, el que nosotros nos gusta. En simples palabras, cómo vamos a atacar a Audax Italiano y como defender a Audax Italiano”, aseguró.

A su vez apuntó que esperan “mantener un orden. Todo parte de un orden defensivo, que nos dé solidez. Eso no quiere decir meterse atrás, que no se confunda”.

Eso sí, Fuentes confía en los jugadores, puesto que cree que “van a responder de buena manera, así como en los entrenamientos, los que han sido de mucha intensidad”. Lo anterior lo respalda en que “nos hemos acercado a los jugadores, a hablar con ellos, lo que piensan” y que “es ahora cuando se tiene que salir de ese momento, cuando se tiene que salir a sacar los puntos”.

Es por eso que, en esta ocasión, el planteamiento comenzará desde atrás para adelante. “Ese orden defensivo le va a dar solidez al equipo, le dará confianza”, expuso, argumentando también que viendo lo que propondrá Audax, irán modificando en el misma cancha de La Florida. “(Audax) Ha variado como tres o cuatro atrás, dependiendo de eso vamos a proponer lo nuestro, pero ellos tienen buenos jugadores”, recalcó, señalando finalmente que el bueno juego que muestra por momento el equipo itálico, lo deben anular. “Queremos evitar eso, poniendo hombres ahí y mientras más ellos nos quieran atacar, más nos va a favorecer a nosotros”, cerró.