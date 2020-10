Ricardo Obando.

Le costó, pero sumó tres puntos de oro en la lucha por volver a Primera B. Este jueves, en el estadio El Teniente de Rancagua, Colchagua CD derrotó por la cuenta mínima a Deportes Iberia y se mantiene firme en la lucha por el primer lugar, siendo el único escolta del sorprendente Lautaro de Buin.

En la primera parte, no anduvo bien el conjunto local. La presión que aplicó el elenco de Los Ángeles lo complicó. La elaboración que ideó René Curaz, en los pies de Gerardo Cortés, no dio abasto ante la incansable marca del peumino Gabriel Castillo. El ex volante de General Velásquez fue una pieza clave en la recuperación visitante.

Es más, el propio Castillo tuvo el gol en los 21’. Con un tiro esquinado, tras capturar un rebote en el borde del área, lo estrelló en uno de los verticales de la portería defendida por Leonardo Espinoza.

Tras ello, en los 42’, nuevamente Iberia tuvo una posibilidad clara. Nicolás Bascur conectó en área chica un centro desde la derecha y Figueroa tapó en la línea de meta un balón que parecía se introducía dentro del arco.

Eso fue lo último de la primera mitad, con un elenco forastero muy superior.

DE CABEZA

René Curaz, en el entretiempo, cargó bien el café, ya que su equipo salió con otra disposición. Un reordenamiento del medio campo con el ingreso de Juan Jeraldino (46’), fue clave para la tenencia de la pelota y comenzar a crear acciones de peligro.

Las aproximaciones blancas a la portería rival fueron en aumento. Primero, en los 62’, Milton Alegre desperdició una inmejorable ocasión, ya que en el área chica impactó un balón servido desde la derecha por Espinoza y la envió por sobre el pórtico.

Y posteriormente, en los 71’, el argentino que en esta jornada cumplió 29 años festejó un cabezazo que se coló en un rincón del arco de Elías Hartard, tras un ajustado centro de Williams Muñoz, otro que vino de la banca para ayudar en la mejoría colchagüina.

Luego, y con varios minutos por delante, Iberia tuvo que salir a jugársela para conseguir al menos un punto en Rancagua.

El equipo que dirige Jorge “Coke” Contreras, incorporó a Lucas Fierro y a Camilo Pontoni, para dar más energía a su ataque, obligando a los colchagüinos a replegarse y salir de contra. Aquella faceta le terminó acomodando a los blancos, que lograron cerrarse de buena manera y finalizar con una victoria un lance de muchas complicaciones.

Los tres puntos logrados en el estadio El Teniente, dejan al elenco de la Herradura en la segunda posición con 13 unidades, tres menos que Lautaro de Buin, que este miércoles venció por 2-0 a Independiente de Cauquenes.

En la siguiente fecha, los pupilos de René Curaz tendrán que visitar a otro conjunto de buen rendimiento en este torneo, Fernández Vial.

Ficha del partido

Colchagua CD (1): Leonardo Figueroa; Danko Espinoza, Luciano Araya, Cristian Díaz, Joaquín López; Octavio Pozo, Gerardo Cortés (873’, Nicolás Carvajal), Nicolás Forttes (86’, Claudio Fuentes); Felipe Venegas (58’, Williams Muñoz), Milton Alegre (86’, Matías Pinto), Bruno Benítez (46’, Juan Jeraldino). DT: René Curaz.

Iberia (0): Elías Hartard; Marcelo Flores, Ítalo Pizarro, Matías González, Jorge González; Gabriel Castillo, José Higueras (46’, Matías Carvajal), Patricio Troncoso (74’, Lucas Fierro); Arnaldo Castillo, Fernando Quiroz (74’, Camilo Pontoni), Nicolás Bascur (58’, John Jorquera). DT: Jorge Contreras.

Árbitros: María Belén Carvajal; Víctor Fuentealba, Jorge González; Hugo Núñez.

Amonestados: Araya, Figueroa (COL); Pizarro, Flores (IBE).

Goles: 1-0, 71’, Alegre.

Estadio: El Teniente, Rancagua.