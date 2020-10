Gisella Abarca

37 nuevos casos de Covid 19 fueron informados este miércoles 14 de octubre para la región de O’Higgins.

Los nuevos casos confirmados corresponden a 20 casos en Rancagua, 3 casos en Mostazal, 3 casos en San Fernando, 2 casos en Machalí, 2 casos en Olivar, 2 casos en Palmilla, 2 casos en San Vicente, un caso en Navidad, un caso en Rengo y un caso en otras regiones sumando con ellos 17.544 casos totales en la Región de O’Higgins.

Si bien estos números a primera vista parecieran ser una muy buena noticia, no marcan una baja importante ya que dados los pocos test informados (324 según el informe nacional y 326 dice el local) marcan una positividad del 11%, siendo así nuestra región la cuarta región del país con más alta positividad diaria superada por Magallanes (17%), Arica y Parinacota (14%) y Maule (13%), al mismo tiempo que O´Higgins nuevamente fue ayer una de las regiones que menos testeo, solo Tarapacá (292) y Aysén (240) realizaron menos test pero hay que considerad que ambas regiones tienen muchos menos habitantes que nuestra zona.

Si bien no existen explicaciones oficiales sobre el porqué de esta gran baja en la cantidad de test informados con relación a días anteriores, fuentes internas señalan que existiría un pequeño desfase en la información entregada y los casos informados ayer miércoles no corresponderían realmente a lo acontecido en las últimas 24 horas, sino tiene relación con los casos pesquisados el pasado domingo día en que no se habría realizado mayores operativos de búsqueda activa.

Sin embargo, viendo los datos en un horizonte temporal más amplio podemos observar, una baja sostenida en la región de O’Higgins. Mirando los últimos diez días, el 13 de octubre presentó 98 casos con 1.010 PCR informados, el 12 de octubre se informó de 56 casos con 1.274 PCR tomados, el 11 de octubre hubo 96 nuevos casos con 1.680 PCR realizados, el 10 de octubre hubo 91 nuevos contagios con 1.257 exámenes realizados, el 9 de octubre se informó de 76 casos con 1.435 PCR, el 8 de octubre hubo 84 nuevos contagios con 958 PCR informados, el 7 de octubre se informaron de 39 nuevos infectados con 347 PCR realizados, el 6 de octubre hubo 72 nuevos contagios con 856 exámenes realizados y el 5 de octubre hubo 92 contagios con 1.193 PCR tomados.

“PODÍAMOS HABLAR QUE HAY UNA CONTENCIÓN DEL VIRUS”

En este tema, la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra expuso

“En los globales regionales, podíamos hablar que hay una contención del virus, en uno de los informes. El Ministro mencionó que O’Higgins está con tendencia a la baja, pero necesitamos más claridad por comunas cuál es la tendencia, porque tampoco podemos dar un mensaje de tranquilidad, pero es un mensaje más esperanzador que estamos haciendo bien las cosas”.

No obstante, la representante del Colegio Médico en Rancagua criticó la falta de entrega de datos por parte de las autoridades para tener un detalle más acabado del panorama regional y la positividad por comunas “Me gustaría tener las cifras por comunas, el número de exámenes por comunas y el número de muestras tomadas por comunas para poder tener la positividad, porque no la ponen en el informe diario”

Agregó Salvatierra “necesitamos la información por comunas, porque tenemos solo la información global del total de muestras de la región, pero por comunas no tenemos el desglose y eso lo hemos pedio hace bastantes meses, porque nos están hablando de un global y ahí el número de casos activos es bajo”. En esta misma línea solicitamos a las autoridades locales esta información sin que hayamos obtenido respuesta.

La Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, argumentó “Estaríamos conteniendo el virus en la región con tendencia a la baja, hay que seguir así en lo que queda de los meses, porque se nos viene otro momento icono en octubre que es el plebiscito para que no se produzcan brotes y es importante que se mantengan las medidas de cuidados en todas las instancias”.

En esta línea la facultativa recordó que la temida fecha de Fiestas Patrias “no fue devastador como era lo proyectado, entonces las campañas educativas y que se hicieron por varios medios, sirvieron para hacer conciencia, entonces tengo la intuición que O’Higgins está concientizando más el tema de la pandemia, está aprendiendo a manejar y a contener este virus, ojalá que sigamos así el resto de los meses”, finalizó la gremialista.