Rodrigo Aljaro

Gerente General de Grupo Gourmet

Son muchas las empresas que comenzaron a adaptar sus oficinas y rediseñarlas, las cuales algunas planificaron en reconvertir sus espacios actuales y otras optaron definitivamente por cambiar sus dependencias por otras más pequeñas. Esto último, está provocando una vacancia de metros cuadrados importantes en la industria inmobiliaria.

Los nuevos espacios deben cumplir con la distancia social en los puestos de trabajos, eso significa aumentar los metros cuadrados libres por persona, reduciendo el aforo de trabajadores en sus instalaciones, establecimiento de elementos de seguridad como dispensadores de alcohol gel y protocolos de higiene, siendo parte del día a día de todas las empresas.

Expertos señalan que los cambios en las oficinas no serán menores, poniendo mucho cuidado en la utilización de los espacios comunes como cafeterías, casinos o restaurantes corporativos, ya que estos son los momentos en que se presenta el mayor peligro de contagio.

Es fundamental incrementar los m2 libres y la ventilación de estos espacios para evitar contagios. La experiencia nos ha demostrado que es mucho más simple y al mismo tiempo económico, extremar en las precauciones que reemplazar a un trabajador enfermo o peor aún tener que reemplazar a todo el equipo de trabajo, lo que claramente es imposible. Hoy la preocupación de las empresas está orientada en el rediseño y la reconversión de los espacios.

También, la idea es poder combinar el trabajo presencial con el “home office” con el fin de cuidar y disminuir el riesgo de contagio entre los colaboradores, puesto que las oficinas como se conocían hace unos meses ya no serán lo mismo.

Las empresas tienen que tener mayor control en cuanto a los accesos, la sanitización del aire acondicionado, de superficies, etc. Además, evitar aglomeraciones con el objetivo de que cuando los visiten sus clientes mientras estén sus colabores se sientan seguros.

Cabe destacar que lo primero, es que las empresas tienen que entender (y lo que más ha costado interiorizar) es que esto no es momentáneo. Las personas suelen creer que esto va a durar un periodo de tiempo y después todo va a volver a la normalidad, cuando la verdad no va a ser así, ya que esta nueva modalidad llegó para quedarse y será parte de nuestra forma de vivir por muchísimos años. Por lo tanto, cualquier rediseño o inversión tiene que ser pensada a largo plazo, o el gasto que generará no va a ser sustentable en el tiempo.