Solo 37 casos nuevos por Covid 19 se informan hoy miércoles en la región de O´Higgins, números que mirados por sí mismos parecieran ser una buena noticia, sin embargo ahondando un poco más en las cifras vemos que no significan nada. Es que estos casos son el resultado de sólo 324 exámenes PCR, marcando una positividad del 11%, siendo así nuestra región la cuarta región del país con más alta positividad diaria superada por Magallanes (17%), Arica y Parinacota (14%) y Maule (13%), al mismo tiempo que O´Higgins nuevamente es una de las regiones que menos testeo, solo Tarapaca (292) y Aysen (240) realizaron menos test pero hay que considerad que ambas regiones tienen muchos menos habitantes que nuestra zona. Si bien no existen explicaciones oficiales sobre el porque de esta gran baja en la cantidad de test informados con relación a días anteriores, fuentes internas señalan que existiría un pequeño desface en la información entregada y los casos entregados hoy no corresponderían realmente a lo acontecido en las últimas 24 horas, sino tiene relación con los casos pesquisados el pasado domingo día en que no se habría realizado mayores operativos de búsqueda activa.

De los 37 nuevos casos, 32 presentan síntomas y 5 son asintomáticos. Así el total de contagios a nivel regional suma 17.544 desde que se inició el brote en el país.

Los 37 casos quedan distribuidos en las siguientes comunas: 20 casos en Rancagua; 3 casos en Mostazal, 3 casos en San Fernando; 2 casos en Machalí, Olivar; Palmilla y San Vicente.

Además de un caso en Navidad, Rengo y uno de otras regiones.

De acuerdo al reporte diario, no se lamentaron fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que el total de decesos se mantiene en 444.

A nivel nacional se reportaron 19 fallecidos por covid-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas de Información de Salud (DEIS) del Minsal. Además, se reportaron 1.089 contagios nuevos, de los cuales 822 presentaron sintomatología, 256 fueron asintomáticos y 11 no fueron notificados a la cartera de su PCR positivo.

El reporte de la autoridad de salud señala además que se contabilizan 785 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de la red covid, de los cuales 615 están conectados a ventilación mecánica y 87 se encuentran en estado crítico. Hay 379 ventiladores disponibles.

En las últimas 24 horas, se reportaron la realización de 17.351 exámenes PCR, con una positividad que subió al 6,2% a nivel país, siendo, hasta ahora, la más alta de octubre.