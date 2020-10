Este ha sido un año complicado en muchos sectores de la economía, y cuando hablamos de economía ponemos énfasis en las personas que están detrás de ella, En Chile 438 mil puestos de trabajo están ligados al turismo muchos de ellos terriblemente afectados por la llegada de la pandemia.

Desde marzo del presente año el sector ha mostrado caídas abismantes -50,7% en marzo, -91,5% en abril, -88,7% en mayo, -86,1% en junio y -90,5% en julio. Es decir, hubo una baja acumulada de 52,1% en la primera mitad de este año. Siendo la región de O´Higgins una de las más afectadas a nivel nacional con -48,8%.

Debido a lo anterior, es tan importante todas las acciones que se realicen para apoyar la reapertura y dinamismo de este sector. Ayer en la mañana se realizó el Lanzamiento de la Marca Turística Regional de O’Higgins, en una ceremonia encabezada por el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y la Intendenta de la Región de O’Higgins Rebeca Cofré.

La ceremonia se llevó a cabo en una deficiente trasmisión vía zoom para los demás interesados, prueba de ello una foto acompañó el audio de la actividad en los primeros 20 minutos, para luego dar paso a una imagen de las autoridades sentadas en una gran mesa donde el audio nunca se oyó bien y los videos y presentaciones no se pudieron ver.

Sobre la estrategia, no hubo mucha novedad, pese a que se realizó un trabajo de recopilar información de parte de las 33 comunas de la región, con el fin de generar una Marca Regional que nos impulse.

Entre las conclusiones: la “Convergencia natural”, término que parece más un partido político. Que debemos aprovechar la cercanía a Santiago, idea que ya ha sido indicada en múltiples editoriales de este medio de comunicación hace más de 5 décadas y que viene a utilizarse incluso como una de las características para que se creara la nueva carretera a Pichilemu.

“Lo natural es venir” es el eslogan oficial, que será acompañado de una grafica cuyo principal recursos son las letras O´H. Frase sin novedad, creada sin pensar en el actual contexto, no muestra las características propias de la región, ya que las imágenes mostradas podrían incluso haberse tomado en la región del Maule y nadie se daría cuenta que no son nuestras.

Volviendo al eslogan vemos que esta frase ya ha sido utilizada hace años atrás en Neuquén, Argentina, donde “Lo natural es que quieras venir” fue la frase utilizada para la temporada estival 2009-2010. Al mismo tiempo que no es difícil encontrar varias marcas que utilizan el logo OH en diversos formatos, tarjetas OH, la misma Universidad de O´Higgins (UOH), el logo del plan de Transportes de O´Higgins (TransO´Higgins) cuya OH podemos ver en casi todas mas micros que circulan en la zona y en una marca de ropa descontinuada al día de hoy donde O´Higgins realizó ropa utilizando el logo OH. Al parecer la agencia encargada de elaborar la marca regional no pasó de las ideas obvias y no logró entrar al bendito terreno de la creatividad.

Ahora un punto es cierto, hoy el crecimiento del turismo va ir de la mano del turismo interno, y para ello, en este periodo de pandemia, habría que abocarse a una campaña que muestre una región con un turismo consiente, que cumple con condiciones y que espera a todos sus visitantes para que disfruten la naturaleza con seguridad. Donde el turismo de masa, se deja a un lado y da paso a los grupos pequeños, y experiencias más individualizadas. Recomendaciones que realiza la OIT a nivel mundial.

Esperemos que por el bien de la región y de los trabajos ligados al turismo, el esfuerzo del Gobierno Regional y de la mesa público Privada de invertir millones en la creación de esta marca regional y su difusión, traiga resultados positivos en este época estival, esta tarea es de suma urgencia, ya que viendo el curso que ha tomado el Covid 19 en el mundo, cuando llegue marzo del 2021, el turismo seguirá sufriendo las conciencias de la crisis sanitaria, haciendo caer definitivamente a muchos al barranco.

