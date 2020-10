Hoy se celebra el día del profesor, como muchas otras efemérides de este año será una celebración distinta, no habrá actos en los colegios (al menos presencialmente) y la comida con los colegas seguramente será pospuesta, pero no por eso debemos dejar de reconocer la muchas veces oculta labor de los maestros que en este año de pandemia, un poco improvisadamente en un comienzo, de un día para otro debieron cambiar la forma de hacer sus clases, muchas veces sin tener las herramientas tecnológicas adecuadas debieron enfrentar la manera de seguir entregando educación a sus alumnos, donde muchos incluso han debido conseguir los elementos que sus alumnos precisaban, es que la brecha digital, de acceso a internet es real y muchos de los jóvenes precisamente era en el colegio donde podían acceder a la red y no necesariamente en sus hogares.

Es que prácticamente sin ninguna orientación precisa, y sin preocuparse por los recursos necesarios, se obligó a los profesores a pasar de un sistema presencial a uno virtual y en general han sido capaces de sostener un año escolar que de otra manera se habría perdido, así nos atrevemos a afirmar que los profesores se convirtieron así en una silenciosa “primera línea” entregando contención y apoyo a sus estudiantes y sus familias.

Es que esta inédita experiencia, demanda grandes esfuerzos, especialmente por parte de los profesores que trabajan incluso más que si las condiciones fueran las normales debiendo muchas veces improvisar y usar la inventiva pues no se han entregado recursos adicionales suficientes en la parte técnica ni tampoco ha habido capacitaciones especiales a los docentes para que esta actividad educativa telemática se realice en la forma debida.

Hoy cuando parece poco probable la vuelta generalizada a la “normalidad” en clases presenciales a poco de terminarse el año escolar deberían comenzar a tomarse las medidas necesarias para tener un plan de respaldo en caso de que el próximo año tampoco sea normal. Un año de improvisación dado lo desconocido de la pandemia puede llegar a entenderse, pero sería completamente impensable que a nivel ministerial, de los sostenedores o del propio gremio no se aprendan las lecciones de este año donde una vez más insistimos ha funcionado gracias a los profesores, pensando en un 2021 donde seguramente las clases telemáticas convivirán con las presenciales en una proporción que hoy no podemos anticipar.

Por eso más que desear un feliz día a los profesores de Chile, hoy les decimos GRACIAS.

Luis Fernando González V

Sub Director