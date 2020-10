La señora Magdalena Zúñiga, alguera de Bucalemu con más de 40 años en el oficio fue una de las beneficiadas con la entrega de los kit digitales de PRODEMU y cuenta que recibir el teléfono “es muy importante, porque estamos aisladas del pueblo. Tenemos un ruquito donde estamos cinco meses instalados en la temporada en que extraimos cochayuyo, luga, chasca, mariscamos y de eso nos sostenemos. Tengo casi 40 años trabajando con mi esposo, es una experiencia bonita, bien sacrificada, pero soy feliz al lado del mar”.

Así es, los primeros días de diciembre se levanta la veda de cochayuyo por lo que son muchas las mujeres de la zona costera que se aleja de su casa en la que viven en el año, para trasladarse en la temporada fuerte de recolección y corta del alga para abastecerse para el año, relata la alguera quien asegura que el telefono le servirá para mantenerse siempre conectada.

Ella fue una de las 60 mujeres de la Pesca Artesanal y actividad conexas que se vieron beneficiadas con la entrega de kit digital que realizó la Directora Regional de Fundación PRODEMU, Nessy Moratelli Solar en Pichilemu, Bucalemu, Cahuil, Matanza, Topocalma, Chorrillo y Puertecillo.

La entrega de celulares lo realiza la institución en el marco de la Ruta de Empoderamiento Digital que consiste en un equipo Samsung Galaxy A10S con minutos ilimitados por 18 meses, 45 Gigas de Internet y redes sociales gratis.

La Directora Regional en O’Higgins de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Nessy Moratelli Solar, detalló “Hoy la preocupación de la Primera Dama y de la Directora Nacional de PRODEMU, Paola Diez Berlinger, es reducir las brechas digitales que hay entre las mujeres, y esto nos trajo a hacer entrega de kit digitales de teléfonos a 60 mujeres que pertenecen a la mesa de pesca artesanal; quienes se dedican a la pesca así como a las actividades conexas. Son las algueras, recolectoras, amarradoras de cochayuyo, desconchadoras, quienes recibirán una capacitación que las acerca al mundo digital, porque las mujeres de la Ruta de Empoderamiento Digital, tienen que acostumbrarse al nuevo estilo de comunicación en época de pandemia, porque esto llegó para quedarse”, expuso la autoridad regional.

La representante regional de la Mesa Nacional de la Mujer de la Pesca, Gisella Olguín apoyó la selección de las mujeres beneficiadas en la zona costera, “primero era buscar mujeres que efectivamente realizaran una labor en el mar ya sea dentro del agua o fuera de ella en una actividad conexa. Me contacté con dirigentas de distintos sectores y a través de ellas hicimos la bajada de la información y así llegamos a las 60 mujeres desde Bucalemu hasta Chorrillos”.

Cabe destacar que esta Ruta Digital de Fundación PRODEMU ha sido una respuesta práctica a las necesidades con enfoque de género que, en primera instancia, estuvo focalizada en mujeres de 60 años o más, sin acceso a internet, sin teléfono y sin conocimientos digitales, interesadas en desarrollar competencias tecnológicas.

También ha incluido a mujeres entre 30 y 50 años con competencias digitales básicas que quisieran capacitarse para la búsqueda de oportunidades laborales entregando nuevos conocimientos para su autonomía integral.

En la Región de O’Higgins, la Ruta de Empoderamiento Digital ya benefició a 97 mujeres, dentro de ellas 45 mujeres mayores de 60 años, 15 por provincia; y en esta oportunidad fueron 60 mujeres de la zona costera las que estarán conectadas con el mundo a través del kit digital.

Alguera de Bucalemu, Zulema Rojas:

“El celular nos sirve para poder aprender”

Zulema Rojas, alguera de Bucalemu con 60 años en el rubro, comentó que recibir el kit digital “es muy bueno, porque el celular nos sirve para poder aprender. Toda mi vida he trabajado de alguera, desde los 6 años ibamos a trabajar con mis papás y seguiré en esto hasta que sea capaz”.

Alguera de Cahuil, María Martinez:

“Me siento orgullosa y feliz porque tenía un teléfono malito y necesitaba uno”

María Martinez de alguera de Cahuil trabaja en el mar desde que su hija era bebé y hoy tiene 31 años, emocionada expresa “Esto me pilló de sorpresa, porque no sabía que me iban a entregar un teléfono. Me siento orgullosa y feliz porque tenía un teléfono malito y necesitaba uno para comunicarme con mi hijo. Le doy gracias a Dios porque lo que sé del mar lo aprendí de los viejitos que nos enseñaban”.

Recolectora de orilla de Pichilemu, María Soledad Vargas:

“Estoy muy contenta que nos hayan regalado un celular para conectarnos con otras personas que trabajan en el mar igual que uno”

María Soledad Vargas, recolectora de orilla de Pichilemu, quien lleva 40 años en el oficio que aprendió de sus padres, asegura que la entrega del kit digital es “Fantástico, porque primera vez en mi vida que me regalan algo. No tengo idea como usarlo, pero mis hijas me van a ayudar. Estoy muy contenta, feliz, encantada, darle gracias a PRODEMU que siempre está preocupada de las mujeres. Estoy muy contenta con la directora de PRODEMU y con las funcionarias que nos hayan regalado un celular para conectarnos con la gente y poder ver las problemáticas de las otras personas que trabajan en el mar igual que uno”.

Amarradora de cochayuyo y alguera de Punta de Lobos, María Cecilia Vargas:

“Este teléfono es muy importante, porque nos vamos a mantener conectadas con las otras compañeras de trabajo”

María Cecilia Vargas, amarradora de cochayuyo y alguera de Punta de Lobos comentó que “recibir este teléfono es muy importante para nosotros, porque nos vamos a mantener conectadas con las otras compañeras de trabajo que no tienen los recursos para comprarselo, nos va a servir mucho”.