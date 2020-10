La mañana de este lunes aproximadamente a las 9:35 hrs. Carabineros de la Tenencia Codegua, fueron alertados de que en Avenida O’Higgins, un camión de ChileTabacos estaba siendo víctima de un robo con intimidación en plena calle.

Rápidamente se activó un procedimiento policial, que permitió a Carabineros prontamente llegar al lugar, pudiendo detener in situ a dos delincuentes identificados como A. V. O. de 32 años y C. C. U. de 37 años, ambos con antecedentes policiales, nada vigente.

Carabineros se encuentra investigando para establecer la participación de un tercer sujeto, en el atraco.