Los ministros de Minería y Economía, Baldo Prokurica y Lucas Palacios, junto al presidente Ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, destacaron la cartera de proyectos de Codelco, que requerirán US$ 20.000 millones, y cuyo peak de actividad está previsto para los años 2021 y 2022.

Codelco cuenta con seis proyectos que buscan extender la vida útil de sus operaciones: Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina, Proyecto Desarrollo El Teniente, Rajo Inca, Desarrollo Futuro Andina, y RT Sulfuros Fase II.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, señaló que “hoy, estamos muy cerca de iniciar los proyectos de Andesita y Diamante que forman parte de los proyectos estructurales de Codelco con más de US$ 1.000 millones de inversión y que permiten que esta empresa tan importante para Chile pueda seguir trabajando y pueda, junto con el resto de los proyectos estructurales que suman más de 20 mil millones de dólares, mantener la producción y seguir siendo la mayor productora de cobre del país”.

En esa línea, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “la actividad minera ha sido uno de los motores que ha sostenido nuestra economía en estos meses difíciles. Sin paralizar, incluso aumentando su producción; con el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos el sector ha logrado empujar el carro de nuestra economía. Cuando las cosas se hacen bien, con compromiso de las empresas y sus trabajadores, podemos salir adelante”.

La autoridad agregó que el Ministerio de Economía “mantiene en sus registros 228 proyectos de más de US$ 100 millones cada uno, los cuales suman US$ 68.928 millones. El 40% de estas inversiones corresponden a la minería, porque Chile es un país minero, actividad de la cual nos sentimos orgullosos. Actualmente muchos de estos proyectos están en obra gruesa y seguimos sumando, ya que sólo el mes pasado ingresaron al catastro del ministerio proyectos de distintos sectores por US$ 1.697 millones”.