Este 25 de octubre se llevará a cabo la votación para saber si la ciudadanía aprueba o rechaza el establecimiento de una nueva Constitución.

Estamos en la recta final para que se lleve a cabo el plebiscito que determinará si se inicia el camino para la redacción de una nueva Constitución en el país. Y es que este domingo 25 de octubre se lleva a cabo la votación donde las opciones del Apruebo y el Rechazo aparecerá en una de las papeletas y aún parte de la ciudadanía tiene dudas respecto al proceso cívico.

El director del Servicio Electoral (Servel) en O’Higgins, Rodrigo Diaz informó que en la región existe un 28% más de locales de votación “teníamos 120 locales de votación, ahora tenemos 147”, entre ellos el colegio Ricardo Olea de Rancagua y Juan Tachoire Moena.

Comunicó que las Mesas Receptoras estarán disponibles a partir de las 08:00 de la mañana, y la posibilidad de votar finalizará a las 20:00. Es decir, habrá doce horas durante el domingo para poder participar del plebiscito. “El llamado fundamental es que acudan temprano los vocales, a partir de las 07:30 de la mañana se pueden reunir, lo importante es que ellos lleguen temprano para que las mesas a contar de las 08:00 de la mañana puedan empezar a funciona”, expuso Diaz.

El director del Servel Regional adelantó que tienen considerada una alternativa si llegaran a faltar vocales “que contempla la norma legal en el término que puedan asistir vocales voluntarios, los que tienen que llegar a temprana hora en la mañana, presentarse donde el delegado, para que en el evento que falten vocales en las mesas, estos vocales puedan participar de la actividad los que serán remunerados de la misma manera que el titular”.

Detalló que habrá un rango horario especial para la Tercera Edad, con el fin de cuidarlos y evitar que estos se contagien de Covid-19. Así, las personas mayores de 60 años sólo podrán asistir a los centros de votación entre las 14:00 y las 17:00, una medida que forma parte del protocolo implementado por causa de la pandemia.

Recordó que todos deben ir a votar “con su mascarilla, con lápiz pasta azul. Se aumenta en dos horas el término de funcionamiento de las mesas, hasta las 20:00 horas”, así como que en los recintos de votación “Ninguna actividad de propaganda es permitida en el plebiscito, nada que tenga que ver con propaganda, porque ésta termina el tercer día anterior al plebiscito”, subrayó.

En tanto, la Intendenta de O’Higgins, Rebeca Cofré expresó “como primera autoridad regional junto al equipo regional vamos a poner todos los esfuerzos posibles para que aquellas expectativas que tenemos de participación fundamentalmente y eso es lo que nosotros queremos dejar súper establecido que nuestro Gobierno quiere colaborar lo más posible con este proceso porque creemos que lo que va a ocurrir este domingo es trascendental para los destinos de nuestro país; por tanto, creemos que no podemos ser un gobierno y a nivel de región no podemos estar ajenos a todo lo que va a ocurrir el próximo domingo, por lo tanto queremos garantizar, coordinar, respaldar el trabajo de Servel que está a cargo el día domingo. Espero, en lo posible que como hemos tenido manifestaciones y la gente se ha tomado las calles, tengamos la misma capacidad para poder llegar el día domingo y ser capaces de definir los destinos de nuestro país desde las votación”.

Por su parte, la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, indicó que “las personas podrán acudir a los locales de votación solo portando su carnet de identidad, sin importar el ‘paso’ en que se encuentre su comuna. Sin embargo, en las comunas con restricciones sanitarias se les permitirá desplazarse sólo con su carnet en el trayecto entre su domicilio y el lugar de votación, sin poder pasar a otros lugares distintos”.

Matas detalló que “Las comunas que se encuentren en Cuarentena o Transición, seguirán con las restricciones sanitarias correspondientes. Por lo que si usted, por ejemplo, después de ir a votar necesita realizar algún otro trámite o abastecerse de insumos básicos, deberá solicitar su permiso de desplazamiento en Comisaría Virtual”, añadió la coordinadora regional.

¿Qué se vota este domingo?

Los ciudadanos recibirán dos papeletas: En una deberán decidir si Aprueban o Rechazan la redacción de una nueva Constitución.

En la otra, deben definir quién redactará esta nueva Constitución en caso de ganar la opción Apruebo. Tendrás dos opciones: que sea redactada por una Convención Constitucional, cuyos 155 integrantes serán elegidos en un 100% para este efecto, o por una Convención Mixta, donde participan 86 parlamentarios en ejercicio junto a 86 ciudadanos electos para esta función.

¿En qué horario puedo ir a votar?

Para evitar aglomeraciones, habrá un horario extendido, que va desde las 08:00 hasta las 20:00 horas. En caso de que a la hora de cierre de la mesa aún queden personas en la fila para votar, se les debe permitir sufragar. Sin embargo, ninguna mesa podrá realizar la declaración de cierre pasadas las 24:00 del día del Plebiscito.

¿Y los mayores de 60 años tienen horario preferencial?

Como medida de protección adicional para los adultos mayores, quienes tengan más de 60 años tendrán un horario especial y exclusivo de votación, desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. Además de los adultos mayores, las embarazadas y las personas que requieran asistencia especial tendrán prioridad para votar durante todo el día.

¿Qué debo llevar para el día de la votación?

Llevar cédula de identidad o pasaporte, lápiz de pasta color azul y mascarilla. También se recomienda llevar alcohol gel para desinfectar las manos.

¿Y si olvido mi lápiz?

En el caso de que se olvide, el Servicio Electoral tendrá disponibles lápices para los electores, además de disponer de alcohol gel y elementos de desinfección para poder sanitizarlos posterior a su uso.

¿Puedo votar si tengo mi cédula de identidad vencida?

Se permitirá votar con documentos de identidad que hayan expirado desde noviembre de 2019. En caso de que haya vencido antes, ese documento no te permite votar, pero el Ministerio de Justicia ha anunciado que se están realizando operativos del Registro Civil en terreno para poder renovar la cédula y evitar esa situación. En la página del Registro Civil (registrocivil.cl) se puede ver qué días y dónde encontrar la atención del denominado Civilmóvil.

¿Cómo se realizará el procedimiento de identificación del elector y la votación?

Al momento de votar, el elector deberá mostrar su cédula de identidad, pero esta no deberá ser manipulada por el vocal de mesa. La persona deberá poner su documento en la mesa y quitarse la mascarilla por no más de tres segundos para que se pueda identificar a la persona. En ese momento, también deberá retroceder un metro de la mesa. Emitidos los votos, el elector deberá mostrarlos doblados y sellados, para que el presidente de la mesa revise que los números de serie corresponden a las cédulas entregadas.

¿Necesito un permiso para ir a votar si estoy en comuna en cuarentena?

Los ciudadanos podrán votar en el Plebiscito Nacional, sin importar si viven en comunas con cuarentena o no. Esto se permitirá incluso si se vive o se vota en zonas que se encuentran en Fase 1 (Cuarentena) y Fase 2 (Transición). Ese día todo lo que se requerirá para trasladarse hasta el lugar de votación será la cédula de identidad. En caso de realizar otras actividades o trámites deberán contar con el permiso correspondiente de Comisaría Virtual.

¿Y si voto en otra región?, ¿Puedo viajar para votar?

Todas las personas van a poder votar. Si se vota en otra región, en una comuna que se encuentre en Fase 1 o Fase 2, se podrá viajar a partir del día 23 de octubre con pasaporte sanitario, cédula de identidad y con una copia de la consulta al Servel que acredita su lugar de votación.

¿Si tengo Covid 19, puedo votar?

No, tal como lo ha establecido la autoridad sanitaria, quienes se encuentren contagiados por Covid 19 y quienes sean contactos estrechos de un poseedor del virus, deberán guardar cuarentena y aislamiento obligatorio, por lo que no podrán asistir a los lugares de votación y considerando que en nuestro país el voto es voluntario, no tendrán ninguna sanción por no concurrir a votar. Además, Carabineros estará afuera de los locales de votación realizando controles aleatorios a quienes vayan ingresando para verificar que no estén incumpliendo una cuarentena obligatoria.

¿Qué pasa si un contagiado por Covid 19 es sorprendido en su lugar de votación?

Quienes rompan el confinamiento obligatorio establecido por la autoridad sanitaria, poniendo en riesgo su salud y la de las demás personas, podrán ser sometidas a un sumario sanitario, a la derivación a un recinto asistencial o una residencia sanitaria y a un proceso penal con riesgo de cárcel efectiva, tal como establece la legislación vigente.

¿Cómo serán los lugares de votación? ¿Seguirá habiendo mesas de votación dentro de las salas?

Se usará una cinta amarilla para demarcar el distanciamiento necesario en las filas para ingresar a los centros de votación y también en las mesas de votación. En las filas para cada mesa de votación, los electores deberán estar separados por un metro de distancia. Dependiendo del tamaño del lugar, si es espacio al aire libre o gimnasio, por ejemplo, se definirá un aforo máximo. Los vocales de mesa estarán a un metro de distancia entre sí, al igual que de los electores.

¿Cuántas personas podrán estar al interior de un espacio de votación?

En el caso de espacios de votación cerrados, solo se permitirá a dos electores a la vez, además de los cinco vocales de mesa y los cuatro apoderados por cada alternativa.

Afuera podrá haber 10 personas en una fila con distanciamiento esperando ingresar. Uno de los cinco vocales de esa mesa, estará encargado de controlar el ingreso de los electores de acuerdo con el aforo permitido. En cuanto al aforo permitido en cada centro de votación, este dependerá del número de mesas receptoras de sufragio que tiene multiplicado por 10.

Si veo a alguien sin mascarilla en un centro de votación, ¿dónde puedo hacer la denuncia?

El delegado es la autoridad de cada local de votación. A ellos se debe denunciar si no se cumplen las medidas sanitarias para que se tomen las medidas correspondientes. En los centros de votación también habrá funcionarios y facilitadores, quienes abogaran por que se cumplan los protocolos sanitarios y podrán contactar al delegado de local, en caso de que sea necesario.

¿Se puede ir a votar con mascarilla que señale una opción electoral de Apruebo o Rechazo?

No, todos los tipos de propaganda electoral deberán efectuarse en el plazo estipulado para estos fines, que va desde el miércoles 26 de agosto hasta el jueves 22 de octubre del 2020, conforme señala los artículos 31, 35 y 36 de la ley N° 18.700, respectivamente. En caso de usar una prenda con las palabras Apruebo o Rechazo, arriesgan una sanción que va de los 20 UTM a los 200 UTM.

¿Por qué es tan importante consultar mis datos electorales previo a la elección?

Para ver, entre otras cosas, si fueron designados como vocales de mesa, si están habilitados para sufragar y chequear el lugar de votación y el número de mesa asignados. Esto último es esencial considerando que debido a la emergencia sanitaria se aumentaron en un 25% los locales de votación, lo que significa 2.715 recintos, lo que significó una redistribución de electores para asegurar la distancia física, por lo que muchos votantes verán modificado su lugar de votación.

¿Se les brindarán elementos de protección personal a quienes ejerzan como vocales de mesa?

Sí, todos los vocales de mesa recibirán un kit con: Mascarillas KN95 (2 para cada vocal), escudos faciales, alcohol gel al 70% para vocales de mesa, desinfectantes a base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y la cámara secreta, toallas húmedas con alcohol al 70%, cloro o amonio cuaternario, toallas de papel o servilletas y guantes de nitrilo para el conteo de votos.

¿Qué pasa si un vocal de mesa no acude a cumplir con su función?

Quienes no acudan incurren en una infracción electoral que será sancionada con una multa que va desde las 2 a las 8 UTM (entre aproximadamente 100 mil pesos y 400 mil pesos).

¿Se les paga a los vocales de mesa?

Sí, los vocales de mesa obtienen un pago de aproximadamente 19 mil pesos.

¿Habrá apoderados de mesa en esta elección?

Podrá haber cuatro apoderados por mesa, lo que significa un apoderado por cada alternativa sometida a votación. Es decir, uno por “Apruebo”, uno por “Rechazo”, uno por “Convención Mixta Constitucional” y uno por “Convención Constitucional”.

Además, cada comando y partido político u organizaciones de la sociedad civil inscritos podrá designar un apoderado general del local.

¿Cómo se realizará el conteo de votos?

Al cerrar la mesa de votación los vocales de mesa deben sanitizar las superficies y lápices. Iniciar el conteo, para lo que deberán mantener distancia física de un metro y usar guantes para manipular los votos. Para hacer el conteo de votos en voz alta, el presidente de mesa deberá usar escudo facial y los asistentes deberán mantener silencio para facilitar la lectura de votos (con mascarilla puede verse dificultado). Además, los apoderados y medios de comunicación deberán mantener distancia de un metro y usar mascarillas. Una vez completadas las actas deben desinfectarse las manos.

¿Qué pasa si mi lugar de votación está en una región distinta a donde resido actualmente?

Puede ser que por, una mudanza reciente, o múltiples factores, su local de votación esté en otra región. En el caso de que deban ejercer su derecho al voto en regiones distintas a su actual región de residencia, podrán trasladarse a las regiones donde se encuentre su local de votación desde el día viernes 23 de octubre. Para ello, deben portar, de forma física o electrónica, el resultado de la Consulta de Datos Electorales donde conste el Local de votación respectivo y su habilitación para sufragar, el pasaporte sanitario y su carnet de identidad”, indicó Macarena Matas.

Si soy vocal de mesa, ¿debo sacar permiso de desplazamiento?

Según indica la autoridad, los vocales de mesa y los miembros de los colegios escrutadores, podrán desplazarse libremente para llegar a los centros de votación en que deban ejercer su función, los días 24 y 25 de octubre. Para desplazarse, deberán portar de forma física o electrónica, el resultado de la Consulta de Datos electorales, donde conste el Local de votación respectivo y su calidad de vocal o miembro del colegio escrutador. En caso de que su traslado sea entre regiones, deberán además portar el pasaporte sanitario, pudiendo trasladarse desde el día 23 de octubre.

¿Qué pasa con las personas que vienen del extranjero y deben cumplir su cuarentena obligatoria?

Las personas habilitadas para sufragar que se encuentren bajo una medida de aislamiento obligatorio, por haber ingresado a Chile en fecha reciente, podrán asistir a sufragar portando un informe de resultados de análisis PCR SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizado en lugares acreditados en Chile o en el extranjero con una antigüedad no superior a 72 horas, además de exhibir de forma física o electrónica, el resultado de la Consulta de Datos electorales, donde conste el Local de votación respectivo y su habilitación para sufragar, y su carnet de identidad.