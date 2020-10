–Ubicado en Avenida España 139, a pasos de la Alameda en Rancagua, este lugar funciona recientemente y ofrece todos los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, gracias a su Resolución exenta 2006129375 del 27/07/2020.

-Para mayor información se pueden comunicar a los fonos 72 22 359 3317, +56 9 44117686 o al +56 9 53612772, o bien al correo electrónico casadereposocorazondejesus@gmail.com.

Ximena Mella Urra

Fotos: Nico Carrasco

Cuando un adulto mayor requiere de una atención especial que su familia no puede prestar, es cuando se recomienda que ingrese a un hogar o residencia de reposo que son especialmente acondicionadas para brindarles tranquilidad, comodidad y cuidados que necesitan para vivir de mejor manera esta etapa de su existencia.

Brindar una buena calidad de vida en la adultez mayor, y especialmente con amor, es el objetivo de la Casa de Reposo “Corazón de Jesús” de Rancagua, que funciona desde hace al menos un par de meses. Su propietaria es Martha Navarro, de profesión enfermera y quien lleva nueve años de residencia en nuestro país. Su mayor sueño siempre fue contar con un lugar así y lo pudo finalmente concretar en Chile. “Trabajé en una residencia para adultos mayores durante seis años y cuidé también a pacientes de cáncer en fase terminal en sus propias casas. Toda mi vida he trabajado con adultos mayores, les entrego siempre mucho amor, me gusta festejarles sus cumpleaños, las festividades patrias, decoramos la casa en Navidad, etc., y formamos una familia. Ahora tengo un lugar donde puedo seguir entregándoles más apoyo, más cariño y más dedicación”, argumenta.

Navarro asegura que los familiares buscan un hogar como este es “porque ya tienen un diagnóstico definido por el médico de cabecera y necesitan un tratamiento especial para su adulto mayor, principalmente en pacientes de Alzheimer o con demencia senil, y también porque las familias no lo pueden seguir cuidando”.

El funcionamiento de esta residencia es apoyado por un completo equipo de profesionales de la salud especializados en adultos mayores. Por ejemplo, las actividades diarias de la casa y procedimientos están a cargo de una enfermera que acompaña a dos más en turno día y dos en turno noche; un médico revisa a los pacientes en forma mensual o en la atención e urgencias; un kinesiólogo los visita una vez a la semana; el servicio de una nutricionista en forma mensual; una manipuladora de alimentos encargada de la cocina, entre otros servicios. De igual manera un terapeuta ocupacional, visita semanalmente el lugar y se encarga de las actividades diarias de los residentes, dejando las instrucciones a las enfermeras que están al cuidado para que las realicen periódicamente.

En la actualidad, esta casa de reposo cuenta con dos residentes, pero puede llegar a recibir hasta diez pacientes cómodamente instalados en cuatro habitaciones y tres baños para su uso. Asimismo, cuentan con un circuito cerrado de cámaras para controlar el cuidado de los pacientes así como la seguridad de toda la casa.

A raíz de la pandemia por el Covid 19, las medidas sanitarias y de seguridad se han debido extremar en sitios como este. En cuanto a las visitas de familiares, si bien en un principio estuvieron restringidas, hoy en la Casa de Reposo Corazón de Jesús, puede ingresar solo un familiar con previo aviso y autorización ya que se toman todas las precauciones y se utilizan todos los implementos de seguridad.