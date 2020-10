Fernando Ávila Figueroa

El día lunes por la tarde se convocó a una nueva marcha en conmemoración del estallido social. Fueron cerca de mil personas las que iniciaron la marcha en dirección hacia el centro de la ciudad rancagüina.

Al pasar por el frontis de la Primera Comisaría, se producen algunos disturbios, entre ellos el lanzamiento de piedras, así como algunas personas habrían intentado sacar la reja de ingreso a la unidad policial. Luego rompen el mástil y se llevan la bandera de la institución, para proceder a quemarla. Se realizan rayados en los sectores perimetrales del cuartel, así como algunos vehículos particulares que estaban estacionados en el sector fueron víctimas de destrozos en sus parabrisas. Tras la intervención policial, la marcha continuó con su recorrido.

Cerca de las 21:00 horas, se recibe la información que indicaba que se habían producido daños en las dependencias del Juzgado de Garantía de Rancagua, esto en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. En el lugar se producen rayados en el frontis y un ventanal, donde además se habrían quebrado adoquines los que sirvieron para fracturar un ventanal.

Durante el transcurso de la manifestación también se reportó el corte de la Ruta Travesía a la altura del kilómetro 84, donde además se instaló una barricada. Se informó de once semáforos dañados, así como la detención de cuatro personas por delitos como desórdenes públicos, receptación, daños y porte de munición.

Carabineros lesionados no se registraron, realizando la respectiva denuncia por el ataque al cuartel de carabineros y los daños que se produjeron en las dependencias del Ministerio Público. La Fiscal, María Pilar Moya dispuso que sea la Bicrim de la Policía de Investigaciones quien encabece los peritajes de los hechos.

ALCALDE SOTO CONDENA LOS HECHOS

El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, condenó y lamentó estos hechos de violencia, ya que afecta el presupuesto municipal, teniendo que desviar recursos de otras áreas para tener que reparar y normalizar el funcionamiento de semáforos a la brevedad posible. Agregó que este tipo de hechos sin duda afecta el clima previo al plebiscito, puesto que genera miedo.

Sostuvo que ha conversado, por ejemplo, con vecinos de la calle Freire, quienes ven como un grupo de personas han generado destrucción, intentando botar algunos postes de alumbrado público, debiendo trabajar personal municipal en la normalización de la situación. “Ya no es tiempo de lamentar, sino que condenar enérgicamente estos actos, y ojalá que otros actores políticos que no se han pronunciado puedan también emitir su opinión. Esta no es la forma de preparar el ambiente para un plebiscito tan importante como el del próximo domingo”, dijo.

Sobre los semáforos destruidos, el alcalde adujo que estos ya están en funcionamiento, siendo instalados con los postes básicos, proceso lento que ha permitido conectar los servicios, resultando el más tardío en reparar el de calle Freire con O’Carrol, por lo que desde las 07:00 de la mañana de este martes se instalaron monitores de tránsito, retirando restos de escombros y proyectiles especialmente en calle Freire.