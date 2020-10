Ricardo Obando.

De que mejoró O’Higgins en el estreno de Dalcio Giovagnoli en la banca técnica, lo hizo. Ahora bien, esa alza no fue suficiente para conseguir un triunfo en Rancagua, puesto que los rancagüinos se debieron confirmar con un 2-2 final.

En la primera mitad de este partido, el conjunto celeste se acomodó bien. Luchó el juego de igual a igual contra un cuadro de mayor jerarquía en lo que va de torneo y sacó buenos réditos a esa disputa.

Si bien es cierto, en los 7’, fue anulado un gol convertido por Matías Cahais, los celestres se vieron mejor que su rival hasta la apertura de la cuenta.

Primero fue Matías Sepúlveda en los 17’ quien falló desde el borde del área curicana, pero en los 18’ apareció una acción similar en los pies de Facundo Castro, y esta vez el balón se fue al fondo de las mallas.

El uruguayo, uno de los mejores elementos celestes en este partido, puso el parcial 1-0 que le dio solidez a un cuadro que, de no ser por el VAR, pudo haber encontrado un gol en contra algunos minutos después. El juez Felipe González desestimó una falta penal de Cahais sobre el juvenil Harding, noticia positiva para un cuadro que necesitaba cerrar la primera mitad en ganancia.

Eso sí, en el reinicio del complemento, le costó afirmarse en la cancha y eso le benefició a Curicó Unido. En los 47’, Federico Castro por poco anota, pero en los 50’ apareció Matías Cavalleri para batir a Augusto Batalla.

El 1-1, ponía incertidumbre respecto a los instantes venideros en el encuentro, pero los celestes encontraron muy rápido el segundo tanto. En los 52’, una acción colectiva liderada por Francisco Arancibia y Roberto Cereceda, provocó una serie de rebotes que aprovechó Ramón Fernández para batir a Fabián Cerda y concretar así el 2-1.

Tras eso, fue la visita quien quiso emparejar nuevamente las acciones, ya que con una llegada de Harding en los 58’, más los cambios en los 76’ (a la cancha Carlos Espinosa, Heber García y Sebastián Jaime, y luego Diego Vera) intentó cambiar el marcador. Y así fue. En los 81’, Federico Castro sacó un tiro que dejó sin opción a Augusto Batalla para colocar el definitivo 2-2.

Con el gol, el forastero buscó más, obligando a los celestes a replegarse en zona propia e intentar salir de contra.

En los 90’, el autor del empate (Federico Castro) no pudo concretar un gol cantado, ya que definió a un costado el balón fue devuelto por el vertical izquierdo de la portería rancagüina.

De esta manera, los celestes al menos suman un punto en casa, algo inédito en lo que va de campeonato, y la próxima semana (tras el plebiscito) tendrá que viajar hasta Talcahuano para visitar a Huachipato, con la obligación de volver a sumar para tratar de salir de las últimas posiciones de la tabla.

Ficha del Partido

O’Higgins (2): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Diego González, Matías Cahais, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Matías Sepúlveda(62’, Gerardo Navarrete), Ramón Fernández; José Luis Muñoz (46’, Francisco Arancibia), Facundo Castro (84’, Matías Meneses), Roberto Gutiérrez (67’, Gustavo Gotti). DT: Dalcio Giovagnoli.

Curicó Unido (2): Fabián Cerda; Yerson Opazo (76’, Carlos Espinosa), Franco Bechtholdt, José Rojas, Jens Buss; Fernando Godoy, Martín Cortés (76’, Heber García), Pablo Parra (87’, Pablo Corral); Federico Castro, Gabriel Harding (79’, Diego Vera), Matías Cavalleri (76’, Sebastián Jaime). DT: Nicolás Larcamón.

Árbitros: Felipe González, Miguel Rocha, Juan Serrano, Juan Sepúlveda.

VAR: Fernando Véjar, Héctor Jona.

Amonestados: Sepúlveda, Navarrete, Arancibia (OHI); Cavalleri, Corral (CUR).

Expulsado: 90’+4’, Gerardo Navarrete (OHI).

Goles: 1-0, 18’, Castro; 1-1, 50’, Cavalleri; 2-1, 52’, Fernández; 2-2, 81’, Castro.

Estadio: El Teniente, Rancagua.